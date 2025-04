Brutalny atak na ratowników medycznych w Toruniu! To był dopiero początek

To się nie mieści w głowie!

Atak na ratowników medycznych w Toruniu

Wstrząsające sceny rozegrały się w minioną środę (23 kwietnia 2025 r.). To właśnie wtedy policjanci z komisariatu na toruńskim Śródmieściu otrzymali zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie, który zaatakował załogę pogotowia ratunkowego, wezwaną do udzielenia mu pomocy. Sytuacja wymagała interwencji mundurowych. Na miejscu stróże prawa zastali poszkodowanych oraz 60-latka, który był sprawcą całego zamieszania. - Używał wobec nich obraźliwych i wulgarnych słów, jednego z członków załogi uderzył pięścią, a drugiego kopnął, a także groził medykom pozbawieniem życia - wskazuje st. sierż. Sebastian Pypczyński z biura prasowego KMP w Toruniu. Na tym nie koniec!

Groźby nie ograniczyły się jedynie do personelu medycznego. Gdy na miejscu pojawili się policjanci, również wobec nich zaczął je kierować. Mundurowi przeprowadzili badanie stanu trzeźwości, które wykazało, że 60-latek miał ponad 2,7 promila alkoholu w organizmie. Stróże prawa zatrzymali mężczyznę i doprowadzili do policyjnej celi - dodaje st. sierż. Pypczyński.

10 zarzutów dla torunianina

W czwartek (24 kwietnia), po wytrzeźwieniu, torunianin usłyszał w sumie dziesięć zarzutów. Dwa dotyczyły naruszenia nietykalności cielesnej ratowników medycznych podczas pełnienia przez nich obowiązków służbowych, trzy przestępstwa znieważenia, a pozostałe kierowania gróźb wobec ratowników i funkcjonariuszy.

- Stróże prawa doprowadzili podejrzanego do prokuratury, który zdecydował objąć 60-latka policyjnym dozorem i zakazał opuszczania kraju. Podejrzanemu grozi do 3 lat więzienia - podsumowuje st. sierż. Pypczyński.

Ataki na ratowników medycznych to prawdziwa plaga. Wywołują one społeczne oburzenie. Niestety, nadal nie brakuje tych, którzy reagują agresją w stosunku do tych, którzy chcą nieść pomoc. Pod artykułem przypominamy materiał o zabójstwie w Siedlcach.

