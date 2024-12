Nie żyje burmistrz Piotrkowa Kujawskiego Krystian Betliński i jego ojciec

W ostatnią niedzielę (15 grudnia 2024 r.) bracia Krystiana Betlińskiego (+32 l.) nie mogli się do niego dodzwonić. Byli zaniepokojeni, dlatego podjechali pod jego dom. Burmistrz Piotrkowa Kujawskiego mieszkał w rodzinnym domu z ojcem Krzysztofem (+67 l.). Zaniepokojonym mężczyznom nikt nie otwierał. To właśnie dlatego do domu weszli przez okno. Ojciec braci leżał w łóżku, a Krystian w łazience. Mężczyźni otworzyli okna i zadzwonili pod numer alarmowy. Około godziny 14, do rodzinnego domu burmistrza weszli strażacy. Na ratunek dla niego i ojca było już za późno. Obaj mężczyźni nie żyli od kilku godzin.

Wszystko wskazuje na to, że przyczyną śmierci było zatrucie czadem - mówi nam aspirant sztabowy Marcin Krasucki, oficer prasowy KPP Radziejów. - Na miejscu w niedzielę był prokurator i biegły z zakresu pożarnictwa. W tej sprawie będzie prowadzone postepowanie - dodaje.

Nie żyje burmistrz i jego ojciec. "To był dobry człowiek"

Strażacy podejrzewają, że do zatrucia mogło dojść z powodu tak zwanej "cofki". Dom był ogrzewany węglem. W nocy z soboty na niedzielę było zimno i wiał silny wiatr. W pomieszczeniach nie było czujnika czadu.

Dom rodzinny Krystiana Betlińskiego w Palczewie rzuca się w oczy. We wsi jest jednym z najskromniejszych. - To był dobry człowiek. Pomagał innym - mówi nam jedna z jego sąsiadek Jej sąsiad burmistrzem został w ostatnich wyborach samorządowym. W II turze pokonał urzędującego burmistrza. W Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski panuje żałoba.- Dla nas to jest szok. Nie wierzymy w to. Burmistrz był człowiekiem pełnym energii. Dobry człowiek - mówi nam Jarosław Marchwiński sekretarz miasta.

Mieszkańcy Piotrkowa Kujawskiego nie mogą pogodzić się z tragedia. - On nie dorobił się majątku, bo najpierw dbał o innych, a potem o siebie - tak o nieżyjącym burmistrzu mówi nam ksiądz kanonik Krzysztof Gąsiorowski proboszcz Parafii pw. Świętego Jakuba w Piotrkowie Kujawskim - Znałem go osiem lat. Tyle ile tutaj jestem - wspomina.

Rodzinie i bliskim zmarłych składamy wyrazy współczucia. Do sprawy wrócimy w naszym serwisie.