Burza w Toruniu. Chodzi o tytuł honorowej obywatelki dla pani profesor

Honorowy Obywatel Torunia. Lista kandydatów

Kandydatury do tytułu Honorowego Obywatela Torunia przedstawił Przewodniczący Rady Miasta Torunia Łukasz Walkusz. Na liście mamy:

prof. Stanisława Dębińskiego - pierwszego demokratycznie wybranego rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. Alicję Grześkowiak - działaczkę Solidarności, kandydatkę Komitetu Obywatelskiego do Senatu

marszałka Jana Wyrowińskiego - kandydat do Sejmu z 1989 roku

Kontrowersje wzbudza wybór prof. Alicji Grześkowiak, która dla wielu jest symbolem walki z aborcją. Decyzję skomentowali przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej w toruńskiej radzie Łukasz Walkusz, Michał Wojtczak i Edyta Macieja-Morzuch.

W Toruniu, jednak jako mieście dialogu, tolerancji, uznaliśmy, że nie będziemy patrzyli na te osoby przez pryzmat ich światopoglądu. Wiemy doskonale jaki jest światopogląd Pani marszałek Grześkowiak na temat aborcji. Natomiast nie to jest przedmiotem tego wyróżnienia. Przedmiotem wyróżnienia są jej niekwestionowane zasługi dla naszego miasta i walka w latach 80. szczególnie o demokrację i prawa człowieka. Więc bardzo bym prosił, żebyśmy w ten sposób na to patrzyli - podkreślił przewodniczący Walkusz

Profesor Grześkowiak Honorową Obywatelką Torunia? Jest protest

- Ja mogę się nie zgadzać z wieloma rzeczami, z wieloma poglądami Pani Profesor Grześkowiak, ba, ja mogę się nie zgadzać w żadnej kwestii z jej poglądami, ale w związku z tym, o co kiedyś sam walczyłem, będę szanował prawo do tego, żeby miała ona i każdy inny prawo do głoszenia tych poglądów. Nie widzę powodu, żeby uznawać, że poglądy przeciwników aborcji są lepsze albo gorsze niż odwrotne - dodał Michał Wojtczak.

Przedstawiciele KO zgodnie przyznawali, że poglądy profesor Grześkowiak nie mogą zasłonić efektów jej działalności. - To nie jest tak prosto podpisać list do Jaruzelskiego, być sygnatariuszką listu w 1985 roku, kiedy komuna jeszcze trwała, to nie jest tak prosto wyjść do funkcjonariuszy MO i SB, żeby bronić studentów i to nie jest wcale tak prosto tworzyć zręby niezależnych stowarzyszeń działających na rzecz praw człowieka. Ona jest też inicjatorką powołania w Polsce Komitetu Helsińskiego. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że ona w 1989 roku założyła fundację pomocy samotnym matkom w Toruniu, czyli mówimy o szerokim aspekcie działalności - podkreśliła Edyta Macieja-Morzuch z Koalicji Obywatelskiej.

Głosowanie odbędzie się podczas jutrzejszej sesji. Swój sprzeciw chcą pokazać toruńskie działaczki i działacze społeczni, którzy stworzyli petycję, by kandydatury prof. Grześkowiak nie uwzględniać w ubieganiu się o Honorowego Obywatela Torunia.

- Ja się w ogóle zastanawiam skąd zgłoszenie, a kontrowersje chyba nasuwają się same. To znaczy, jesteśmy świeżo po wyborach październikowych, w których miały głosować kobiety i krzyczało się bardzo głośno: kobiety głosujcie, w ogóle zmienimy wasz świat. Czego oczekujemy, to wszyscy wiedzą - liberalizacji ustawy aborcyjnej między innymi oczywiście. I teraz słyszymy, że z jakiegoś powodu się nie da. I nagle symbol odbierania kobietom praw do legalnej aborcji będzie jutro honorową obywatelką miasta Torunia. Brak mi porównania - mówi współautorka petycji, Anna Lamers

Lamers dodała, że skoro radni Koalicji Obywatelskiej odcinają się od jej antyaborcyjnych poglądów, a skupiają się na zasługach historycznych, to mogli wybrać postać, która nie ma takiego problemu np. kobietę z Solidarności, Krystynę Sienkiewicz. - Przygotowana petycja ma przypomnieć drugą twarz Prof. Alicji Grześkowiak, którą tutaj próbuje się skrzętnie zamieść pod dywan - przekazała działaczka. Rzeczona petycja znajduje się w tym miejscu. Głosowanie odbędzie się 5 września. Początek 6. sesji Rady Miasta Torunia o 10:00.

