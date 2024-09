Centrum Szkoleniowe Wojsk Obrony Terytorialnej przeniesione do Grudziądza? Toruńscy radni protestują

Na tym poligonie, nawet jeśli dojdzie do przeniesienia, część kinetyczna będzie nadal musiała się odbywać. Wyobraźcie sobie państwo sytuację, w której 200 żołnierzy i ponad 40 pracowników cywilnych wojska, którzy mieliby zostać przeniesieni do Grudziądza, wsiada rano w autobus i jedzie do Torunia. Uważamy, że ta decyzja jest merytorycznie nieuzasadniona - podkreślił radny Bartłomiej Jóźwiak z KO.