Burze i wichury powyżej 100 km/h. Szalona pogoda

Trzeci tydzień grudnia nie zaczął się spokojnie. Już w poniedziałek (16 grudnia) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega 15 województw przed silnym wiatrem. Najgorzej ma być nad samym morzem, gdzie lokalnie wiatr może powiać z prędkością przekraczającą 100 km/h. - Już na początku pojawi się silny i bardzo silny wiatr, możliwe będą także lokalne burze. Zrobi się także zdecydowanie cieplej - przekazują autorzy Sieci Obserwatorów Burz.

W poniedziałek na zachodzie termometry pokażą nawet 11-12 stopni. Wtorek nie przyniesie odmiany o 180 stopni. Trzeba być gotowym na utrudnienia, wywołane przez pogodę.

Wtorek, podobnie jak poniedziałek będzie charakteryzować się silnymi porywami wiatru, zwłaszcza w północno-wschodniej Polsce. W tym regionie porywy wiatru wyniosą nawet 70 km/h, zaś na Wybrzeżu lokalnie ponad 100. Możliwe będzie pojawienie się burz - podają autorzy Sieci Obserwatorów Burz.

Opady deszczu nie odpuszczą aż do weekendu, ale sobota i niedziela (21-22 grudnia) przyniosą nowe problemy. Jeżeli przygotowania do świąt odłożyliśmy na koniec, to pogoda może te plany popsuć.

Deszcz ze śniegiem i ochłodzenie nadciągają. Nowa prognoza IMGW

Do czwartku (19 grudnia) na terenie Polski będziemy notować dwucyfrowe temperatury. Na południowym zachodzie słupki rtęci pokażą nawet 13 (!) stopni Celsjusza. Od piątku będziemy notować wędrówkę frontu atmosferycznego i konkretne ochłodzenie. W weekend nie ma większych szans na temperatury powyżej 5 kresek, a na krańcach południowych nie przekroczą one zera.

W sobotę, miejscami pojawią się słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a lokalnie także śniegu. W niedzielę na północy i zachodzie kraju zachmurzenie duże z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, na pozostałym obszarze na ogół pogodnie i bez opadów - zapowiada IMGW w prognozie synoptycznej.

i Autor: IMGW Prognoza IMGW na 51. tydzień 2024 roku

Pogoda na święta Bożego Narodzenia. Nowe prognozy

Choć początkowo spekulowano o możliwym silnym ataku zimy na święta i mrozie, teraz nie ma już wątpliwości - będzie zdecydowanie cieplej niż powinno być w grudniu i dużo bardziej mokro. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) pokazał najnowsze mapy, z których wynika, że na prawdziwy atak zimy na święta nie ma co liczyć. Oczywiście prognozy mogą jeszcze ulec przetasowaniom, ale fanom śnieżnej pory roku na razie nie jest do śmiechu. W najbliższych dniach będziemy uważnie śledzić prognozy i przedstawimy również rozmowy z ekspertami z tej dziedziny.