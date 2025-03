Był najlepszym polskim uzdrowiskiem. Dziś jest poza naszymi granicami

Spis treści

To była prawdziwa perełka uzdrowiskowa. Przyjeżdżali tam nawet artyści

Uzdrowiska w Polsce od wielu lat cieszą się popularnością i dziś na mapie naszego kraju nie brakuje wyjątkowych miejsc tego typu, które co roku przyciągają do siebie mnóstwo odwiedzających. Mało kto jednak wie, iż jeszcze przed II wojną światową w Polsce istniało wyjątkowe uzdrowisko, które swoją renomą i rozwojem przewyższało nawet kultowy Ciechocinek!

Truskawiec, bo to o nim mowa był jednym z najnowocześniejszych kurortów słynącym m.in. z unikalnych wód mineralnych "Naftusia" oraz wysokiego standardu leczenia. Dziś niestety znajduje się już poza granicami Polski, lecz miejscowość nadal działa jako uzdrowisko, tyle że w Ukrainie.

Truskawiec był wyjątkową lokalizacją. Dziś biłby na głowę nawet Ciechocinek

Truskawiec w 20-leciu międzywojennym był odwiedzany przez prawdziwe ikony - na miejscu odpoczywał m.in. Julian Tuwim czy Józef Piłsudski, więc ważne osobistości dla naszego kraju. Miejscowość u podnóża Karpat z dnia na dzień prężnie się rozwijała - powstało tu wiele pensjonatów i sanatoriów, do których przybywali pacjenci.

Tak jak wspominaliśmy, Truskawiec słynął m.in. z wód mineralnych, które - jak wówczas uważano - świetnie nadawały się do leczenia nerek, wątroby, dróg żółciowych i moczowych. "Naftusia" była jednak jedną z wielu wód, których używano do leczenia. Istniały także takie wody jak "Józia", które - co ciekawe - były silnie promieniotwórcze, lecz wówczas uważano to za wielki atut.

Obecnie miejscowość znajduje się na terenie Ukrainy 100 km od Lwowa, gdzie nadal działa jako uzdrowisko. Jak podaje portal wiadomosci.radiozet.pl, funkcjonuje tam łącznie 14 naturalnych źródeł mineralnych, ale uzdrowisko słynie także z ozokerytu, czyli wosku ziemnego, pomocnego przy leczeniu narządów ruchu.

Truskawiec przed laty. Tak wyglądało uzdrowisko

Truskawiec był wyjątkowym uzdrowiskiem i choć przez chwilę jako kraj mogliśmy się nim poszczycić. Dziś jednak na szczęście nadal znajduje się blisko Polski, więc jeśli sytuacja polityczna i nie tylko nieco się uspokoi, być może warto rozważyć turnus właśnie tam.

W galerii zdjęć poniżej zamieszczamy fotografie uzdrowiska Truskawiec przed laty, zachęcamy do sprawdzenia!

