Chełmno: Potężne uderzenie w narkobiznes! Policja przejęła towar za 2 miliony, co znaleziono w kryjówce dilerów?

Sukces chełmińskich policjantów nie jest dziełem przypadku. To efekt wielu tygodni wytężonej pracy operacyjnej, zbierania informacji i analizowania każdego tropu dotyczącego nielegalnego procederu posiadania i handlu narkotykami na terenie powiatu chełmińskiego. Ustalenia kryminalnych pozwoliły na wytypowanie, a następnie spektakularne zatrzymanie 30-letniego mieszkańca powiatu chełmińskiego oraz jego rówieśnika, mieszkającego na co dzień w powi. świeckim.

Podczas przeszukań, które objęły podejrzanych i lokal wynajmowany przez jednego z nich na terenie Grudziądza, funkcjonariusze dokonali imponującego odkrycia. Zabezpieczono nie tylko gotowe do dystrybucji narkotyki, ale również profesjonalny sprzęt służący do ich porcjowania, przechowywania i ważenia. Łącznie w ręce policji trafiło blisko 50 kilogramów różnego rodzaju substancji psychoaktywnych. Wśród nich znalazła się amfetamina, marihuana, groźne pochodne amfetaminy, a także około 2000 sztuk tabletek ekstazy. Czarnorynkowa wartość przejętego towaru, jak informuje policja, to około 2 miliony złotych.

Dilerzy z Chełmna i Świecia za kratami na trzy miesiące! Jakie zarzuty usłyszeli i co im grozi za handel narkotykami?

Zgromadzony przez śledczych obszerny materiał dowodowy nie pozostawiał wątpliwości co do winy zatrzymanych. Pozwolił on na przedstawienie obu mężczyznom poważnych zarzutów dotyczących posiadania oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Prokurator nadzorujący śledztwo, biorąc pod uwagę wagę przestępstwa oraz ryzyko matactwa, skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanych najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd w pełni przychylił się do tej argumentacji, decydując o tymczasowym aresztowaniu obu 30-latków na okres trzech miesięcy.

Za przestępstwo, którego się dopuścili, polskie prawo przewiduje surową karę – nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Jak podkreślają funkcjonariusze, praca przy tej sprawie dopiero nabiera tempa. „Teraz policjanci będą ustalać z kim współpracowali aresztowani, kto miał być odbiorcą 50 kilogramów przejętych narkotyków, skąd one pochodziły i gdzie miały trafić” – czytamy w komunikacie policji. Śledczy będą drobiazgowo analizować każdy ślad, aby dotrzeć do wszystkich osób zamieszanych w ten narkotykowy proceder i pociągnąć je do odpowiedzialności karnej.