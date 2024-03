Chytry miś z Krupówek "rządził" w Zakopanem, a Toruń ma głodną Pandę. Mieszkańcy zachwyceni

Jak wygląda toruńska starówka, każdy widzi. Tak smutno i szaro w Toruniu nie było od lat. Na szczęście - nie wiadomo skąd - nagle pojawiła się ona. Jak do Torunia trafiła z Azji, tego nie wiadomo. Nie będziemy szukać odpowiedzi na to pytanie. Najważniejsze, że jest, bo bez niej klimat na starówce zrobiłby się nie do wytrzymania. O kim mówimy? Mieszkańcy grodu Kopernika i goście, którzy spacerują po popularnej ulicy mogą popatrzeć na niepowtarzalną, sporego kalibru Pandę. Ta Panda Wielka mogłaby występować w balecie. Porusza się z wielką gracją. Jak człowiek na nią patrzy, to od razu myśli o baletnicy - przekonuje nasz dziennikarz, który spotkał na swojej drodze sympatycznego zwierza. Dalszy ciąg artykułu znajdziecie pod galerią.

Zobacz galerię ze zdjęciami. Panda podbija serce Torunia

Chytry miś z Krupówek "rządził" Zakopanem. Toruń ma wesołą Pandę

- Ona jest tutaj od marca. To grzeczny miś. Nie jest taka, jak ten chytrusek w Zakopanem. Tamten jest biały i jak chcesz sobie z nim zrobić zdjęcie, to musisz zapłacić. Pandzie można robić zdjęcia za darmo, to zasadnicza różnica - mówi nam zachwycona pani Jadwiga Jasińska (76 l.). mieszkanka toruńskiej starówki.

Panda w swój taniec wkłada dużo serca. Na pewno po takim występie należy jej się posiłek regeneracyjny. By Panda nie umarła z głodu, sama wykonała napis na kartoniku. - Panda zbiera na pędy bambusa - czytamy.

Głodna Panda wrosła już w krajobraz Torunia. Staje się powoli jego symbolem, podobnie jak chytry miś w Zakopanym. W tym drugim przypadku "prawdziwe misie" mają nadzieję, że turyści będą jednak kojarzyć tę sympatyczniejszą wersję zwierzaka z Krupówek.