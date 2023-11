Wałęsa na wojennej ścieżce z rodziną. Ujawni mroczne sekrety. To będzie jazda bez trzymanki

Relikty kompleksu św. Ducha znajdą się na liście zabytków. Do akcji wkracza też prokuratura

Do pierwszego wypadku doszło w poniedziałek (27 listopada 2023) ok. godziny 18:05 w miejscowości Chełmica Duża (powiat włocławski). - Na miejscu zdarzenia mimo prowadzonej Resuscytacji Krążeniowo Oddechowej poniósł śmierć 43-letni kierowca pojazdu. 35-letni pasażer po przebadaniu przez ZRM pozostał na miejscu - przekazał Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy PSP we Włoclawku. Na miejscu pracowali strażacy z Włocławka, OSP Bogucin i Chełmica. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Niestety, w środku nocy odnotowaliśmy kolejną tragedię.

Balin: Tragiczny wypadek na DK 15. Tir najechał na samochód

- Samochód ciężarowy najechał na tył samochodu osobowego. Jest jedna ofiara śmiertelna. Droga w kierunku Torunia została zablokowana - przekazali przed godziną 4:00 strażacy z KW PSP w Toruniu. Kierowcy wciąż muszą się liczyć z utrudnieniami w okolicach miejscowości Balin.

W tym przypadku również toczy się postępowanie pod nadzorem prokuratora. Rodzinom i bliskim ofiar składamy wyrazy współczucia. Do tematów będziemy wracać. Policjanci apelują o ostrożność na drogach. Warunki atmosferyczne są dalekie od idealnych i trzeba to wziąć pod uwagę.

..................................................

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].