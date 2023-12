Dobre wieści dla pasażerów komunikacji miejskiej z Torunia. MZK uruchamia dwie nowe linie

Czy to będzie noworoczny prezent dla pasażerów MZK w Toruniu, którzy chcą dojechać do miejscowości znajdujących się w obrębie gminy? Być może. Rzeczniczka prasowa MZK Sylwia Derengowska przekazuje, że 2 stycznia zostaną uruchomione linie 123 i 124. To dobre informacje dla tych, którzy chcą zamienić samochód na pojazd komunikacji miejskiej.

Linia nr 123 będzie funkcjonowała w dwóch wariantach:

w godzinach porannych na trasie: Rubinkowo P&R, Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Brzozówka, Szembekowo, Mierzynek, Krobia, Młyniec Długi, Młyniec Pierwszy, Jedwabno, Lubicz Dolny, Rubinkowo P&R;

w godzinach popołudniowych na trasie: Rubinkowo P&R, Lubicz Dolny, Jedwabno, Młyniec Pierwszy, Młyniec Drugi, Krobia, Mierzynek, Szembekowo, Brzozówka, Lubicz Górny, Lubicz Dolny, Rubinkowo P&R.

- Jednocześnie zlikwidowane zostaną kursy linii nr 121 do Szembekowa - przekazuje Sylwia Derengowska w komunikacie, przesłanym mediom.

Linia nr 124 także będzie funkcjonowała w dwóch wariantach:

w godzinach porannych na trasie: Rubinkowo P&R , Lubicz, Brzozówka, Głogowo, Dobrzejewice, Zawały, Kawęczyn, Obrowo, Bartoszewo, Kazimierzewo, Zębowo, Łążyn, Dobrzejewice, Głogowo, Brzozówka, Lubicz, Rubinkowo P&R;

w godzinach popołudniowych na trasie: Rubinkowo P&R , Lubicz, Brzozówka, Głogowo, Dobrzejewice, Łążyn, Zębowo, Kazimierzewo, Bartoszewo, Obrowo, Zawały, Kawęczyn, Dobrzejewice, Głogowo, Brzozówka, Lubicz, Rubinkowo P&R.

- Obie linie kursować będą w dni robocze od poniedziałku do piątku. Rozkłady jazdy wkrótce - informuje "Super Express" Sylwia Derengowska.

Nowe linie MZK w Toruniu i nowe biletomaty

W czterech nowych stacjonarnych biletomatach można już kupować bilety. Urządzenia zostały zainstalowane na węźle przesiadkowym na al. Solidarności (peron wschodni w kierunku osiedla Wrzosy), na przystanku tramwajowym na pl. św. Katarzyny w kierunku Rubinkowa, na przystanku autobusowym „Przybyłów” na ul. Dziewulskiego (peron wschodni w kierunku centrum) oraz w holu podziemnym przy ruchomych schodach na dworcu kolejowym Toruń Główny.

Osiem stacjonarnych biletomatów zakupiono w ramach projektu „Dostawa i montaż stacjonarnych automatów biletowych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 . Wartość projektu to ponad milion zł, z czego ok. 743,6 tys. zł (85% wydatków kwalifikowalnych) stanowi unijne dofinansowanie.

Cztery urządzenia w lipcu br. stanęły wzdłuż nowo wybudowanej trasy tramwajowej na północ Torunia: na przystankach tramwajowych „Targowisko” (peron zachodni w kierunku centrum) i „Żwirki i Wigury” (peron wschodni) oraz na przystankach tramwajowo-autobusowych „Koniuchy” (peron środkowy) i „Hubego” (peron północny). Teraz dołączyły do nich cztery kolejne: na al. Solidarności, pl. Św. Katarzyny, ul. Przybyłów i na dworcu Toruń Główny. Ponadto pasażerowie mają do dyspozycji jeszcze dwa stacjonarne biletomaty, które od lipca 2021 r. stoją na węźle przesiadkowym na al. Św. Jana Pawła II.