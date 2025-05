Dramat 32-latka pod Toruniem. Szokujące, co robił jego prześladowca

Jego pradziadek był prezydentem USA. Wyjątkowy artysta przyjedzie do Torunia

Aspirant Dominika Bocian, oficer prasowa KMP w Toruniu poinformowała nas, że w minioną środę (7 maja 2025 r.) policjanci z komisariatu w Chełmży uzyskali informację, że 32-letni mieszkaniec gminy Łysomice ma od dłuższego czasu kierować groźby karalne pod adresem swojego rówieśnika, zamieszkującego w tej samej miejscowości. Wygląda na to, że dramat pokrzywdzonego został przerwany.

- Wskazany sprawca miał obserwować pokrzywdzonego oraz grozić mu przy użyciu broni czarnoprochowej. Policjanci zatrzymali 32-latka, przeszukali jego mieszkanie oraz pomieszczenia przynależne. Funkcjonariusze znaleźli rewolwer czarnoprochowy, trzy przedmioty przypominające broń i liczne pojemniki z różnymi substancjami - wyjaśniła rzeczniczka toruńskiej komendy.

Według wstępnych policyjnych badań, śledczy zabezpieczyli opakowania z marihuaną o wadze przekraczającej pół kilograma, niewielką ilość amfetaminy i inne substancje, które zostały przekazane do laboratorium, gdzie możliwa będzie ich identyfikacja - wyliczyła asp. Dominika Bocian.

Zarzuty i areszt dla 32-latka z gminy Łysomice

Jeszcze przed weekendem (9 maja), podejrzany usłyszał zarzuty dotyczące:

kierowania gróźb karalnych;

uporczywego nękania pokrzywdzonego;

oraz wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków.

- Prokurator, po zapoznaniu się ze zgromadzonym przez policjantów materiałem dowodowym, wystąpił do sądu o zastosowanie wobec podejrzanego 3-miesięcznego tymczasowego aresztu. Ten, przychylił się do wniosku śledczych i zatrzymany trafił za kraty. Może pozostać tam o wiele dłużej, bowiem za te przestępstwa grozi do 12 lat pozbawienia wolności. O wymiarze kary zadecyduje sąd - podsumowała asp. Bocian.

Policja apeluje - jeśli jesteś ofiarą nękania, bądź masz informacje o takich zdarzeniach, koniecznie powiadom służby! Ofiary mogą liczyć na pomoc, a sprawcy będą ścigani przez stróżów prawa.

Czym jest stalking?

Mundurowi przypominają, że stalking w Polsce jest poważnym przestępstwem. Definiowany jest jako uporczywe nękanie lub wzbudzanie uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia lub istotne naruszenie prywatności innej osoby lub osoby jej najbliższej. Razem z nękaniem zabronione zostało podszywanie się pod inną osobę oraz używanie jej wizerunku w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

- Stalkerowi grożą 3 lata pozbawienia wolności. Jeśli w wyniku nękania pokrzywdzona osoba targnie się na swoje życie, wtedy stalker może trafić do więzienia nawet na 10 lat. Są to sprawy ścigane wniosek osoby pokrzywdzonej, która musi złożyć zawiadomienie o popełnieniu tego typu przestępstwa - czytamy na portalu policja.pl.

