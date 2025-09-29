Koszmarny wypadek piłkarzy Sparty Brodnica! "Myślami jesteśmy teraz z Kayo i jego rodziną"

W niedzielę 28 września doszło do wypadku samochodowego w którym uczestniczyli trzej piłkarze: Brendon Pereira, Kayo Lopes i Pedro Guilherme (były zawodnik Sparty Brodnica).

Piłkarze wracali z lotniska, gdzie odwozili ojca Pedro Guilherme do Brazylii. Samochód wypadł z jezdni i uderzył w drzewo, a w chwili zdarzenia wszyscy byli trzeźwi.

Kayo Lopes doznał poważnego urazu kręgosłupa i przeszedł operację, po której przebywa na oddziale intensywnej terapii, a jego stan jest monitorowany przez lekarzy.

Do tragicznego zdarzenia doszło wczesnym rankiem w niedzielę, 28 września. Jak przekazał klub BKS Sparta Brodnica w oficjalnym komunikacie, samochodem podróżowało trzech piłkarzy: Brendon Pereira, Kayo Lopes oraz były zawodnik Sparty – Pedro Guilherme, który prowadził pojazd.

„Dwójka naszych zawodników po sobotnim meczu w Wąbrzeźnie udała się w odwiedziny do Pedro i towarzyszyła mu w podróży na lotnisko, aby odwieźć jego ojca, który wracał do Brazylii” – napisano na profilu Sparty.

Niestety, podczas powrotu z lotniska doszło do wypadku. Auto wypadło z jezdni i z impetem uderzyło w drzewo. Jak podkreśla klub, w chwili zdarzenia wszyscy podróżujący byli trzeźwi. Skutki wypadku okazały się dramatyczne – choć Pedro i Brendon wyszli z niego bez poważniejszych obrażeń, najciężej poszkodowany został Kayo Lopes.

„Nasz zawodnik doznał poważnego urazu kręgosłupa. Przeszedł operację, która przebiegła pomyślnie. Aktualnie przebywa na oddziale intensywnej terapii i jest pod stałym nadzorem lekarzy, którzy kontrolują jego stan. Najbliższe dni będą kluczowe jeśli chodzi o zdrowie piłkarza” – czytamy w komunikacie.

Wieści o wypadku błyskawicznie obiegły kibiców i społeczność piłkarską regionu. Pod wpisem Sparty Brodnica pojawiły się dziesiątki komentarzy wsparcia i otuchy dla Kayo. Fani, przyjaciele i inni sportowcy przesyłają życzenia szybkiego powrotu do zdrowia i wyrażają solidarność z zawodnikiem i jego rodziną.

„Dziękujemy za wszystkie słowa wsparcia – myślami jesteśmy teraz z Kayo i jego rodziną. Głęboko wierzymy w jego powrót do zdrowia. Kayo – przesyłamy moc pozytywnej energii i życzymy szybkiego powrotu do pełni sił!” – napisał klub w emocjonalnym wpisie.