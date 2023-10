Drogowy koszmar o poranku. Seniorka potrąciła kobietę. Ofiara nie miała szans

Drogowy koszmar rozegrał się w poniedziałek, ok. godziny 5:30 we Włocławku, a konkretnie na drodze krajowej nr 62 w rejonie skrzyżowania ulicy Płockiej z ulicą Graniczną. Wstępne ustalenia miejscowych funkcjonariuszy wskazują, że doszło tam do potrącenia 38-letniej pieszej przez pojazd osobowy opel jadący od strony Modzerowa. - Niestety w wyniku zdarzenia piesza poniosła śmierć na miejscu. Policjanci ustalili, że 65-letnia kierująca pojazdem była trzeźwa - informują policjanci z KMP we Włocławku. Śledztwo toczy się pod nadzorem prokuratora.

Tragedia we Włocławku. Policja prosi o pomoc świadków

- Prosimy o kontakt osoby, które mają wiedzę co do okoliczności zdarzenia lub dysponują w tym zakresie nagraniem z videorejestratora. Kontaktować można się osobiście w Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku przy ul. Okrężnej 25, lub telefonicznie pod numerem 47 753 56 00, 47 753 56 04 - czytamy w apelu na stronie włocławskiej komendy. Funkcjonariusze apelują o ostrożność na drogach. Rodzinie i bliskim zmarłej składamy wyrazy współczucia.

