Druga tura wyborów samorządowych 2024 w Toruniu. Taka była frekwencja do godziny 17.00!

Druga tura wyborów samorządowych 2024 w Toruniu. Frekwencja do godziny 17.00

W Toruniu trwa druga tura wyborów samorządowych, w której wybierany jest prezydent miasta.

Według oficjalnym danych z PKW do godziny 17.00 frekwencja w Toruniu wyniosła 32,67% osób uprawnionych do głosowania. Poinformowało, że wydano 46 204 kart do głosowania (ogólna liczba uprawnionych do głosowania wynosi dokładnie 141 437).

W województwie kujawsko-pomorskim frekwencja wyniosła 32,63%, wydano 173 233 kart do głosowania.

Według PKW frekwencja wyborcza w kraju do godziny 17.00 wyniosła 33,17% osób uprawnionych do głosowania.

Do drugiej tury wyborów przeszli kandydaci, którzy mieli najwięcej procent głosów. Są to, urzędujący prezydent (od 2002 roku), Michał Zaleski oraz dotychczasowy wiceprezydent Torunia, Paweł Gulewski.