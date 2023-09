Tajemnicze Chełmińskie Przedmieście odsłania swoje sekrety. Od szpitala dla trędowatych do nowoczesnej hali

O pożarach policjanci zostali poinformowani we wtorek (5 września 2023 r.) ok. godziny 3:20. Mieszkańcy dzielnicy Rubinkowo publikowali zdjęcia z niepokojących zdarzeń m.in. na grupie "Rubinkowskie ploty i ploteczki" na Facebooku. - Zniszczeniu uległy dwie wiaty śmietnikowe, kilka plastikowych pojemników na śmieci oraz trzy samochody osobowe. Wartość strat pokrzywdzeni wstępnie oszacowali na 70 tysięcy złotych - informuje sierż. sztab. Sebastian Pypczyński z biura prasowego KMP w Toruniu.

Toruń: 31-letni podpalacz zatrzymany

- W wyniku prowadzonych czynności policjanci ustalili, że stoi za tym znany im 31-latek, w przeszłości karany za inne przestępstwa. Kilkanaście godzin później zatrzymali mężczyznę. Podczas kontroli osobistej przeprowadzonej przez funkcjonariuszy wyszło na jaw, że miał przy sobie zawiniątko z białym proszkiem. Policjanci zabezpieczyli znalezioną substancję i przekazali ją do laboratorium kryminalistycznego - dodaje policjant z biura prasowego KMP w Toruniu.

7 września mężczyzna usłyszał zarzut zniszczenia mienia. Prokurator, na podstawie zgromadzonego przez śledczych materiału dowodowego, objął go policyjnym dozorem i zobowiązał do poręczenia majątkowego. - Za zniszczenie mienia grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności - podsumowuje st. sierż. Pypczyński.

