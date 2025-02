i Autor: Piotr Grzybowski/Super Express; Piotr Lampkowski/Super Express; Alex Marcinowski/Super Express

Śledczy ujawniają

Groźby i kontrowersje finansowe! Dwa śledztwa w sprawie ojca Rydzyka połączone

Ojciec Tadeusz Rydzyk (80 l.), dyrektor Radia Maryja, obawia się o swoje życie. Fundacja Lux Veritatis, której jest założycielem, złożyła dwa zawiadomienia do prokuratury w związku z groźbami kierowanymi pod jego adresem. Prokuratura przekazała sprawę do prowadzenia policji w Warszawie, gdzie trwają działania operacyjne. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów. Dwa odrębne postępowania zostały połączone w jedno. Ojca Tadeusza Rydzyka nie trzeba nikomu przedstawiać – to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci życia publicznego w Polsce. Od lat twórca Radia Maryja i Telewizji Trwam budzi skrajne emocje – ma zarówno wiernych zwolenników, jak i zdecydowanych przeciwników.