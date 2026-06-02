Eksperci z NHL będą uczyć młodych sportowców w Toruniu. Takiego projektu jeszcze nie było

Hockey Camp w Toruniu. Oto efekt współpracy z ekspertami z NHL

- Czekają na Was dwa tygodnie intensywnego rozwoju pod okiem międzynarodowej kadry trenerskiej, na czele z wybitnym Borisem Dorozhenko. Jeśli chcesz wejść na wyższy poziom i przygotować się do nowego sezonu jak profesjonalista - to miejsce jest dla Ciebie - tak Młodzieżowe Stowarzyszenie Hokeja na Lodzie MSHL zapowiada lipcowy Hockey Camp w mediach społecznościowych.

Prezes Stowarzyszenia Bartosz Bojarski nie ukrywał, że jego ekipa ma już doświadczenie w organizacji hokejowych campów. Tym razem udało się dojść do porozumienia z trenerami, którzy prowadzą zawodników z najlepszej hokejowej ligi świata - NHL. - Przyjadą nam pokazać, jak trenują w Ameryce. Głównym trenerem i architektem tego całego projektu jest Boris Dorozhenko z Next Generation. Jest to szkoła z Arizony. Z nim przyjedzie zawodnik z Meksyku, Hector Majul. Pojawi się też zawodnik z Ukrainy, Nikita Kovalenko - zdradził "Super Expressowi" Bojarski.

Gości zza oceanu będą wspierać zawodnicy KH Energa Toruń, pojawi się m.in. Andrij Denyskin. Organizatorzy liczą też na udział Ruslana Bashirova z Kazachstanu, a wspierać ich będzie trener Łukasz Korzestański z SMS Toruń. Bojarski zaznaczył w rozmowie z naszym dziennikarzem, że przygotowanie tak efektownego Campu nie byłoby możliwe bez wsparcia ludzi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dla kogo jest lipcowy camp?

Warto w tym miejscu nadmienić, że trener Boris Dorozhenko to m.in. autor systemu, który wychował wybitnego zawodnika Toronto Maple Leafes, Austona Matthewsa. To gracz, który swego czasu został wybrany w drafcie NHL z nr 1. Dorozhenko opiera swój system na biomechanice i matematyce. Ma ponad 40 lat doświadczenia, a jego metody wykorzystywane są na całym świecie. Boris Dorozhenko przygotowuje do sezonu NHL przedstawicieli najlepszej ligi świata. Nierzadko przyjeżdżają do niego nawet na miesiąc. Teraz z jego wiedzy będą mogli skorzystać uczestnicy Hockey Campu w Toruniu.

Camp odbędzie się w dniach:

6-11 lipca - 1 turnus

13-18 lipca - 2 turnus

Jeden Camp kosztuje 500 euro, a dwa 900. 1000 zł trzeba zapłacić za nocleg. Organizatorzy zapraszają talenty w wieku 8-18 lat, którzy na wstępnym treningu zostaną podzieleni na grupy, w zależności od umiejętności. - Na pewno będzie z czego pobrać materiał szkoleniowy. Mają przyjechać trenerzy ze Szwecji, z Norwegii, z Finlandii. Będą podpatrywać, jak Boris i jego załoga te treningi prowadzą - zapewnił nas Bartosz Bojarski.

Od Owieczkina do Hockey Campu 2026. Historia zatacza koło

Z Bartoszem Bojarskim i wszystkimi zaangażowanymi w tegoroczny Hockey Camp współpracuje Ryszard Marmurowicz, twórca projektu Hockey Team 2006. 20 lat temu efektem campu, przy którym działał Marmurowicz było spotkanie z Dynamem Moskwa. W barwach przyjezdnych wystąpił legendarny Aleksandr Owieczkin, późniejszy triumfator Pucharu Stanleya z Washington Capitals. Działacze chwalą się filmem, który dokumentuje tamto wydarzenie.

- Widziałem go również na treningu w Moskwie. To, co on w wieku 12 lat potrafił robić na lodowisku, prezentował takie elementy techniczne, jak wprowadzał krążek do siatki, przyjemnie się na to patrzyło - podkreślił Ryszard Marmurowicz.

