Ekspertka zaskoczyła! Mężczyźni wkraczają w sferę, zdominowaną przez kobiety. "Czasy się zmieniają"

Izabela Jankowska to stylistka paznokci z Torunia

Dzieła pani Izabeli można podziwiać na profilu Izabela Jankowska Magenta_Studio na Instagramie. Swoje studio prowadzi przy ul. Buszczyńskich w Toruniu. Obecnie trwa karnawał, więc ma szerokie pole do popisu. Co ciekawe, klientki nadal są dominującą grupą, ale mężczyźni coraz śmielej decydują się na podobne zabiegi. - Moje usługi skierowane są zarówno do kobiet jak i do mężczyzn. Panowie coraz częściej korzystają z zabiegów manicure i pedicure. Czasy się zmieniają i nie tylko kobiety dbają o swój wizerunek. Klienci zabiegi wykonują regularnie i coraz częściej korzystają z dodatkowej pielęgnacji, najczęściej z zabiegów z wykorzystaniem gorącej parafiny, coraz bardziej modna u Panów jest również pielęgnacja domowa - przekonuje pani Izabela. Dalszy ciąg rozmowy z panią stylistką znajdziecie pod galerią ze zdjęciami.

Stylizacja paznokci. Trendy podczas karnawału

Karnawał to czas zabawy, więc na paznokciach też możemy to zobaczyć. Pani Izabela podkreśla, że od pewnego czasu w modzie są stylizacje glamour. - Błyskotki, brokaty, drobiny najczęściej w odcieniach złota i srebra. Ale odcieni złota i srebra też jest kilka (śmiech). Panie stawiają na błysk i naturalność i właśnie stylizacji w tym stylu jest w sezonie najwięcej - analizuje. Ekspertka ma również kilka ważnych rad dla tych, którzy chcą się pochwalić efektami.

Powinniśmy pamiętać o tym aby nie „przenosić" stylizacji. Może to skutkować uszkodzeniem płytki i nie wygląda to estetycznie, gdyż odrost jest spory. Zazwyczaj stylizacje powinno się wykonywać co 3 tygodnie. Dodatkowo należy pamiętać o pielęgnacji domowej. Używać kremów, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, bo właśnie wtedy skóra jest bardziej narażona na czynniki zewnętrzne - wiatr i mróz - wskazuje.

Jakie paznokcie na bal karnawałowy? Ekspertka z Torunia radzi

Panią Izabelę pytamy również o to, jak olśnić koleżanki i kolegów na balu karnawałowym. Po jakie "pazurki" sięgnąć? - To zależy od upodobać i gustu. Panie powinny czuć się ze swoimi paznokciami dobrze i komfortowo. Teraz hitem są błyskotki, połączone z naturalnym odcieniem hybrydy. Babyboomer też jest na czasie i Panie go uwielbiają. Jest to połączenie naturalnego koloru z zazwyczaj rozbielona końcówka. Polecam takie stylizacje, bo pasują do wszystkiego - wskazuje Izabela Jankowska.

Zawsze staram się doradzić klientom, co możemy zrobić. Czasem ja mam pomysł, czasem klientka. Zdarza się, że obie jesteśmy niezdecydowane, jak to kobiety (śmiech). Ale właśnie wtedy, kiedy zastanawiamy się i szukamy pomysłu, powstają fajne stylizacje paznokci - podsumowuje nasza rozmówczyni.