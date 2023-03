Elana Toruń zaprasza na wyjątkowy mecz. Moc atrakcji z okazji Dnia Kobiet

Środowym przeciwnikiem Elany Toruń będzie 3-ligowy zespół Unii Solec Kujawski. To rywal, który bardzo dobrze kojarzy się fanom "Żółto-Niebieskich". Warto przypomnieć, że torunianie awansowali w 2018 roku do II ligi, a swój sukces przypieczętowali właśnie w Solcu Kujawskim. Teraz przyjdzie czas na podjęcie starych znajomych. Środowy mecz zaplanowano na godzinę 18:00. Piłkarze powalczą na stadionie przy ul. Bema. - Warto zaznaczyć, że mecz odbędzie się przy blasku jupiterów - informuje nas Daniel Garnicki, rzecznik prasowy Elany. Będzie to nawiązanie do emocjonujących meczów, rozgrywanych na szczeblu centralnym.

Elana Toruń pamięta o Dniu Kobiet. Moc atrakcji na 8 marca

Klub z grodu Kopernika przygotował liczne niespodzianki dla wszystkich kibiców, którzy przybędą na mecz. Tego dnia warto być przy ul. Bema, nie tylko ze względu na emocje sportowe. - Z okazji Dnia Kobiet wszystkie Panie wchodzą na ten mecz za darmo. Zapraszamy do wspierania naszej drużyny - podsumowuje Daniel Garnicki.

