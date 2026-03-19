Emerytka zamówiła mszę za chorego męża. Spytała o cenę, ksiądz zszokował odpowiedzią

sz
2026-03-19 18:21

Emerytka z Grudziądza, głęboko zaniepokojona stanem zdrowia swojego ciężko chorego męża, podjęła decyzję o zamówieniu mszy w jego intencji. Udając się do parafii Św. Maksymiliana Kolbe w Grudziądzu, kobieta stanęła przed dylematem, który dla wielu Polaków bywa źródłem zakłopotania – ile kosztuje msza? Kobieta miała przy sobie jedynie 50 złotych. Spytała księdza, czy tyle wystarczy. Odpowiedź ją zaskoczyła, podaje „Fakt”.

Taca Kościół

i

Autor: misyjne.pl/ Materiały prasowe Taca Kościół
Super Express Google News
  • Emerytka z Kujaw, chcąc zamówić mszę za chorego męża, zapytała księdza o cenę.
  • Odpowiedź duchownego zaskoczyła kobietę.
  • Cała sytuacja skłoniła ją do ważnej refleksji.

„Co łaska” i brak jasnych stawek bywają kłopotliwe

Wszyscy znamy słynne w kościele „co łaska”, co oznacza brak stałego cennika. Wysokość ofiary w teorii zależy od osoby zamawiającej usługę, w praktyce - bywa różnie. W internecie można znaleźć różne relacje dotyczące opłat za śluby, pogrzeby czy msze, co pokazuje, że w rzeczywistości kwoty bywają zróżnicowane. Brak jasnych zasad sprawia, że część osób nie wie, ile powinna zapłacić i obawia się zapytać wprost.

Pewna kobieta, mając przy sobie 50 złotych, zapytała księdza, czy taka kwota będzie odpowiednia. Odpowiedź duchownego została przez nią odebrana jako zaskakująca i trafiła do mediów. Do sytuacji doszło w jednej z parafii na Kujawach, podaje „Fakt”. 

Przebieg wizyty w parafii

Bohaterka tej historii odwiedziła parafię w Grudziądzu w trudnym dla siebie momencie, chcąc zamówić mszę w intencji chorego męża. Jak relacjonuje w portalu, na biurku księdza znajdował się koszyk z pieniędzmi, a cała sytuacja była dla niej wyjątkowo krępująca. Gdy zapytała o koszt, usłyszała odpowiedź „co łaska”, po czym dopytała, czy 50 złotych będzie odpowiednie.

Ksiądz potwierdził, że taka kwota jest wystarczająca i zaznaczył, że nie obowiązuje tam sztywny cennik, a każda ofiara jest przyjmowana bez oceniania. Kobieta podkreśliła, że odniosła wrażenie, iż nawet brak pieniędzy nie stanowiłby problemu. Nietypowa sytuacja skłoniła czytelniczkę portalu do przemyśleń i apelu, by nie oceniać wszystkich duchownych w ten sam sposób.

Sonda
Czy księża w Polsce są pazerni?

Galeria zdjęć 48
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ILE KOSZTUJE
MSZA
KSIĄDZ
GRUDZIĄDZ