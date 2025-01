Spis treści

Był największym w Europie. Ciechociński basen robił furorę

Ciechocinek - to jak wiadomo nie od dziś - najsłynniejsza miejscowość uzdrowiskowa w Polsce. Właśnie tam co roku przybywa wielu kuracjuszy, by skorzystać z uroków miasta i okolicznych atrakcji. Przed laty przyjezdni podczas wizyt chętnie odwiedzali m.in. słynny basen termalno-solankowy znajdujący się przy alei Pojednania. "Mały Adriatyk", bowiem tak nazywano atrakcję, został wybudowany w latach 1930-1932, a na oficjalnym otwarciu pojawił się nawet sam prezydent Ignacy Mościcki. Niestety z czasem basen przestał być ikoną miasta i dokładnie 15 września 2001 roku władze Ciechocinka podjęły - druzgocącą dla wielu - decyzję o jego zamknięciu. Przez lata niszczał i zmieniał właścicieli, lecz na szczęście od jakiegoś czasu wszystko wskazuje na to, iż atrakcja może odzyskać swój dawny blask!

Nowy właściciel, nowe plany? Atrakcja regionu może ponownie odżyć!

Nowym właścicielem zabytkowego basenu w Ciechocinku został oficjalnie 5 grudnia 2024 roku Samorząd Województwa kujawsko-pomorskiego, który ma w planach reaktywować działanie atrakcji.

Cieszę się, że Ciechocinek dostał dużą szansę rozwoju. Wreszcie podpisany jest akt. Od 20 lat zabiegałem o reaktywację tego basenu. Jeszcze żyją niektórzy ci, co przychodzili na spotkanie ze mną, gdy zostałem senatorem i przyrzekali, że zrobią wszystko, aby reaktywować budowę basenu, a to trwało przez 20 lat [...] - mówił na sesji radny wojewódzki Józef Łyczak, cytuje portal ototorun.pl.

Na ten moment nie wiemy kiedy konkretnie samorząd podejmie kroki w kwestii modernizacji, lecz z pewnością chce zrobić to czym prędzej.

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć zabytkowego basenu, który robi wrażenie. Zachęcamy do sprawdzenia!