Michel Moran dał popis pod Toruniem. To sugerował publiczności

Konrad Marzec
2025-11-11 20:24

Za nami Kujawsko-Pomorski Festiwal Gęsiny 2025 w Przysieku pod Toruniem. Jednym z gości specjalnych był znany m.in. z programu MasterChef, francuski mistrz kuchni Michel Moran. Tłumy uczestników zobaczyły popis jego umiejętności. Kucharz miał kilka cennych rad dla odwiedzających. Zobaczcie naszą relację z festiwalu!

  • Michel Moran był jednym z gości specjalnych Festiwalu Gęsiny w Przysieku pod Toruniem. Na pokazy popularnego kucharza przyszły tłumy uczestników festiwalu. - Tutaj mamy 300 osób i 300 podniebień. Ja lubię tak, a ja tak - musimy to rozumieć - mówił do zebranych mistrz kuchni.
  • Na odwiedzających czekały pokazy kulinarne, degustacje, jarmark produktów regionalnych i rękodzieła, strefa dla dzieci, mnóstwo pyszności i wspaniała atmosfera!
  • Uczestników Festiwalu Gęsiny nie odstraszyła nawet niepewna pogoda!

Festiwal Gęsiny w Przysieku. Michel Moran gościem specjalnym

10 i 11 listopada w Przysieku pod Toruniem (województwo kujawsko-pomorskie) królowała gęsina. We wtorek jednym z gości specjalnych był popularny kucharz Michel Moran. Jego pokazy przyciągnęły tłumy uczestników. - Nie trzeba się bać tatara z gęsi - mówił z uśmiechem Moran. Francuz hiszpańskiego pochodzenia dodał, że obecnie mamy dużą dostępność produktów i warto z nich korzystać. Podkreślił również, że przepisy, o których mówi to baza, do której każdy powinien dodawać składniki zgodnie ze swoim gustem. Publiczność z entuzjazmem przyjęła jego pokazy, a po wszystkim udawała się na degustacje, próbowała pysznego jedzenia i korzystała z mocy atrakcji, którą zaproponowali organizatorzy. - W Kujawsko-Pomorskiem stworzyliśmy piękną tradycję wspólnego świętowania z gęsiną - podkreślał marszałek Piotr Całbecki.

Galeria ze zdjęciami: Festiwal Gęsiny w Przysieku pod Toruniem. Tłumy przyjechały na kulinarne święto

Kujawsko-Pomorski Festiwal Gęsiny 2025: Pokaz Michela Morana i tłumy uczestników
21 zdjęć

Tysiące uczestników festiwalu

Zarówno w poniedziałek, jak i we wtorek na miejscu widzieliśmy tysiące uczestników. Festiwal Gęsiny z pewnością powróci w 2026 roku. To tradycja, którą pokochały tysiące mieszkańców województwa. W inicjatywie uczestniczy ponad 200 restauracji. Lokalna społeczność jest gotowa nawet odstać swoje w korkach, aby dotrzeć na teren festiwalu. - Na pierogi z gęsiną trzeba trochę poczekać, ale warto! Niebo w gębie. Pierwszy raz wziąłem ze sobą córkę, wróciliśmy oczywiście z pluszową gąską - uśmiecha się pan Patryk, z którym rozmawialiśmy w Przysieku. 

