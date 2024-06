Na drogach

Fotoradary w województwie kujawsko-pomorskim. Oto ich lokalizacje. Kierowcy muszą uważać

Zmorą dla wielu kierowców są oczywiście fotoradary. Żółte skrzynki rejestrujące prędkość potrafią wyłapać osoby, które nie stosują się do zasad ruchu drogowego. W efekcie kończy się to mandatem. Co ciekawe, niektóre z fotoradarów są ukryte i mało kto o nich wie. W województwie kujawsko-pomorskim jest kilkadziesiąt takich urządzeń. Gdzie konkretnie są zlokalizowane? Znamy dokładne adresy.