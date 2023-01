Zasnął w skradzionym pojeździe. Na jaw wyszły niewygodne fakty. Co za wstyd!

Virtus Sun to toruńska firma. Od 14 lat zajmuje się odnawialnymi źródłami energii. Pompy ciepła, magazyny energii i instalacje fotowoltaiczne - to ma nas uratować przed kryzysem energetycznym i w tym może nam pomóc toruńska firma, która zasłużyła na prestiżowe wyróżnienie. Virtus Sun rozwija się dynamicznie. Ma już siedem oddziałów, ale jej główna siedziba to nadal Toruń.

Firma z Torunia z prestiżowym wyróżnieniem. Prezes komentuje

Branżowe pismo "Puls Biznesu" od 2000 roku wyróżnia statuetkami małe i średnie przedsiębiorstwa, które dynamicznie się rozwijają. Udział w rankingu jest bezpłatny. Ranking bazuje na wynikach finansowych. Virtus Sun w rankingu wyprzedziła tylko jedna firma z województwa kujawsko-pomorskiego.

- To dla nas bardzo motywujące oraz satysfakcjonujące wyróżnienie, do którego zdobycia przyczynił się każdy pracownik naszej firmy. Cieszymy się z każdej dobrej opinii ze strony naszych klientów, a takie rankingi też dają nam mnóstwo pozytywnej energii do działania - mówi nam prezes Andrzej Litkowski.

