Dobre wieści dla fanów Orszaku Trzech Króli. Po krótkiej przerwie powraca wydarzenie, które przyciąga tłumy mieszkańców. W piątek (6 stycznia 2023 r.) obchody Święta Trzech Króli rozpoczną się mszą świętą, która zostanie odprawiona o godzinie 11:00 w Katedrze pw. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty. Następnie uczestnicy przeniosą się do centralnego punktu toruńskiej starówki.

Orszak Trzech Króli 2023 w Toruniu. Trasa, atrakcje, godziny

Urząd Miasta Torunia informuje, że o 12:30, pod pomnikiem Mikołaja Kopernika uformuje się orszak, który wyruszy ulicą Szeroką w kierunku Rynku Nowomiejskiego. Po dwóch latach pochód z gigantes wraca do Torunia, przynosząc z sobą gorącą atmosferę Hiszpanii. Jasne kolory, śmiech, zabawa i niezapomniane atrakcje zagoszczą na ulicach Torunia wraz z orszakiem, w którym oprócz gigantycznych figur Trzech Króli pojawią się diabeł i anioł. - Nie zabraknie też słodyczy dla najmłodszych. Radość, muzyka i dużo energii, w takim wesołym klimacie można poczuć się jak podczas hiszpańskiego Día de los Reyes - czytamy w komunikacie UMT.

Toruń: Nie tylko Orszak Trzech Króli. Co nas czeka 6 stycznia?

Po barwnym przemarszu ulicami Torunia, około godziny 13:15 mieszkańcy będą mieli okazję posłuchać koncertu w wykonaniu Chóru Gospel pod przewodnictwem założyciela i dyrygenta - Piotra Pawlickiego. Zespół składa się m.in. z uczestników niezwykle popularnych programów „Must Be The Music”, „The voice of Poland” i „Bitwa na głosy”. Na swoim koncie ma również występ w polskiej edycji programu „Mam Talent”. Podczas występu chórowi towarzyszyć będzie akompaniament instrumentów klawiszowych oraz gitary akustycznej. Tego nie wolno przegapić! To może być wspaniały początek długiego weekendu. Pod tekstem prezentujemy wam galerię zdjęć sprzed dwóch lat. Zobaczcie, jak wyglądało Święto Trzech Króli w czasach szalejącej pandemii koronawirusa.

