Groza na krańcu świata w Toruniu. Strach przyjdzie po zmroku

Zaprezentują unikatową kopię w Toruniu. To fenomen na skalę europejską

Ksiądz Jacek trząsł się jak galareta. Potwór zamienił życie chłopca w piekło, a wierni wciąż go bronią

21. MFF Tofifest. Kujawy i Pomorze startuje we wtorek (27 czerwca 2023 r.). Organizatorzy przygotowali m.in. nie lada gratkę dla fanów kina grozy. Cztery noce z klasykami horroru w pubie KoŃcÓwa, brzmią jak dobry plan dla tych, którzy lubią się bać po zmroku. Z początku miejscem projekcji miały być ruiny Zamku Krzyżackiego w Toruniu, ale plany uległy zmianie. Widzowie są zaproszeni do nowej wersji pubu Koniec Świata, przy ul. Podmurnej 4/6.

Dyrektorka festiwalu Tofifest Katarzyna "Kafka" Jaworska" podkreśliła w rozmowie z "Super Expressem", że horrory to jeden z jej ulubionych gatunków filmowych i potrafi się przy nich zrelaksować. To właśnie m.in. dlatego klasyki kina grozy zagoszczą w 2023 roku w kinie plenerowym.

- Może niektórych to zaskoczy, ale uwielbiam horrory, przy niczym tak nie wypoczywam. Najbardziej cenię sobie te najstarsze, ponieważ nie każdy remake się udaje, tylko niektóre. Będą u nas kultowe horrory. Obejrzymy "Coś", którego się do dziś boję, pojawi się też "Laleczka Chucky" i "Piątek trzynastego". Chcieliśmy zadbać o to, aby sceneria podkreśliła klimat grozy - powiedziała nam "Kafka" Jaworska.

Anna Stawowska z biura prasowego MFF Tofifest podkreśla, że zmiana miejsca na KoŃcÓwę wpłynie pozytywnie na klimat grozy, obecny podczas pokazów. Poniżej prezentujemy szczegółowy harmonogram. Zobaczcie, co nas czeka przez te 4 dni:

27.06.2023 - "Coś" - start g.22:30

28.06.2023 - "Christine" - start 22:30

29.06.2023 - "Koszmar z ulicy Wiązów" - start 22:30

30.06.2023 - "Piątek Trzynastego" - start 22:30, "Laleczka Chucky" - start 23:59

Spodobał ci się materiał? Obserwuj nas na Facebooku!