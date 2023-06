Wielkie gwiazdy filmu przyjadą do Torunia! "Znakomite grono artystek i artystów"

Ada, Bartuś i Adrian zginęli w koszmarnym wypadku na Węgrzech. Przejmujące słowa: "To nie mogła być jego wina"

21. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest. Kujawy i Pomorze rozpocznie się 27 czerwca. Święto kina jak zwykle będzie pełne niepokornych twórców, ciekawych filmów i niezwykłych wydarzeń, towarzyszących festiwalowi. Dla torunian to również okazja do spotkania wybitnych aktorów, których kojarzą z ulubionych filmów. Na przełomie czerwca i lipca do grodu Kopernika przyjadą wybitni artyści i artystki.

Tofifest 2023: Katarzyna "Kafka" Jaworska o gościach festiwalu

O tegorocznej edycji festiwalu Tofifest dziennikarz "Super Expressu" rozmawiał z dyrektorką, Katarzyną "Kafką" Jaworską". Niepokorna szefowa niepokornego festiwalu podkreśliła, że każdy gość jest dla niej bardzo ważny i zasługuje na uwagę. - Będzie wybitne grono artystek i artystów. Laureaci nagrodzeni za niepokorność - Ralph Kaminski, Eryk Lubos. Przyjedzie do nas Magdalena Zawadzka, laureatka Złotego Anioła dla Damy Polskiego Kina. Pojawią się artyści, z którymi będzie Q&A po spotkaniach w ramach pasma konkursu polskiego. Będą to m.in.: Krzysztof Stelmaszyk, Jacek Poniedziałek, Katarzyna Figura, Dorota Stalińska, Dorota Pomykała, pojawi się też Michał Żurawski - wylicza Jaworska.

21. MFF Tofifest: Artur Zaborski poleca film "Moje stare"

Rzecznika prasowego i wybitnego specjalistę od filmu Artura Zaborskiego zapytaliśmy, co w pierwszej kolejności poleciłby gościom 21. MFF Tofifest. Kujawy i Pomorze. Nasi rozmówcy zgodnie wskazywali, że jest wiele atrakcji, na które trzeba zwrócić uwagę, ale Zaborski wymienił przede wszystkim film "Moje stare" w reżyserii Nataszy Parzymies.

- Jestem bardzo dumny z pokazem filmu "Moje Stare", ponieważ jest to obraz bardzo młodej reżyserki, która już udowodniła, że można być młodym startującym filmowcem i zrobić karierę na całym świecie. Jej króciutki, parominutowy film pt. "Kontrole" trafił na YouTube, gdzie został przetłumaczony na ponad 80 języków. Widzowie pokochali ten materiał i dopytywali o kontynuację. Myśleli, że to początek serialu. Dzięki temu Natasza robiła kolejne części, tworząc jeden z najpopularniejszych polskich seriali na świecie, powstałym poza platformami streamingowymi - powiedział nam Zaborski.

W filmie "Moje stare" zobaczymy dwie legendy polskiego kina - Dorotę Pomykałę i Dorotę Stalinską, które zagrają byłą parę, która ma się spotkać po latach. Muzykę do tego filmu napisał Ralph Kaminski. Z całą czwórką - reżyserką, aktorkami i muzykiem będzie można się spotkać w Toruniu. Nasze relacje z 21. MFF Tofifest. Kujawy i Pomorze będziemy publikować w serwisie Super Express Toruń. Pod artykułem prezentujemy galerię ze zdjęciami sprzed roku.