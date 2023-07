Gwiazdy kina w Toruniu, groza po zmroku i uhonorowane legendy. Tak widzieliśmy Tofifest 2023

Choć Tofifest 2023 trwał do niedzieli (2 lipca 2023 r.), to gala zakończenia odbyła się w sobotni wieczór. Nagrody powędrowały do Adrianny Biedrzyńskiej, Leny Góry, Eryka Lubosa i Magdaleny Zawadzkiej. Grand Prix festiwalu zdobył film „Chleb i sól” Damiana Kocura, a serca publiczności podbił film Artura Więcka „Prawdziwe życie aniołów”, Artura W. Barona. - Nie dla nagród robi się takie filmy, ale zawsze nagrody, a zwłaszcza publiczności, sprawiają, że to co robimy, ma większy sens - powiedział Krzysztof Globisz. Wybitny aktor otrzymał owację na stojąco.

Podczas 21. MFF Tofifest. Kujawy i Pomorze widzowie mogli w Toruniu spotkać Eryka Lubosa, Ralpha Kaminskiego, Katarzynę Figurę, Sebastiana Fabijańskiego, Xawerego Żuławskiego, Dorotę Pomykałę, Krzysztofa Globisza i wielu innych. - To pierwsza nagroda w moim życiu za całokształt twórczości - powiedział w sobotę Lubos, którego nagrodzono Złotym Aniołem za Niepokorność Twórczą.

Złotym Aniołem dla Damy Polskiego Kina uhonorowano legendarną Magdalenę Zawadzką, której wielki dorobek twórczy uczynił ją jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. - Zapewniam, że też potrafię być damą, zgodnie z hasłem festiwalu, bardzo niepokorną - powiedziała artystka.

Nagrodę przeznaczoną dla Europejskiej Aktorki BELLA WOMAN otrzymała Lena Góra, niesamowicie uzdolniona młoda aktorka, którą obejrzeć mogliśmy w tym roku na festiwalu w filmie "Roving Woman". Odbierając nagrodę, przypomniała wszystkim na sali, że faktycznie grzeczne dziewczynki idą do nieba, ale niegrzeczne tam, gdzie chcą.

- Kino udowodniło, że widzowie do niego wrócili - mówiła dyrektorka Katarzyna Kafka Jaworska, dziękując pracownikom, sponsorom oraz wszystkim twórcom i twórczyniom, którzy przybyli na festiwal. - Zawsze w Toruniu, zawsze Tofifest - zapewnił w mowie końcowej prezydent Michał Zaleski.

Groza na festiwalu Tofifest, czyli strzał w dziesiątkę

Nocne pokazy horrorów w kinie zamkowym, zorganizowanym na terenie pubu KoŃcÓwa - dziennikarze "Super Expressu" od początku czuli, że to może być atrakcja dla nich. Na pokaz dotarliśmy w czwartek (29 czerwca 2023 r.) i obejrzeliśmy "Koszmar z ulicy Wiązów". Sceneria sprawiała, że wspaniały klimat od pierwszych sekund udzielał się widzom.

Frekwencja dopisała, ponieważ nie widać było żadnego wolnego leżaka. Zdjęcia z tego wydarzenia możecie znaleźć w naszej galerii. Dyrektorka festiwalu Tofifest mogła być dumna. Fanka kina grozy umieściła klasyki horroru w wyjątkowym miejscu.

Tofifest zakończony, ale "Super Express" działa dalej

Podczas tegorocznej edycji festiwalu spotkaliśmy się m.in. z Michałem Żurawskim, Xawerym Żuławskim i Sebastianem Fabijańskim. Z wywiadów, które niedługo pojawią się w naszym serwisie dowiecie się m.in. co łączy Toruń i film "Apokawixa". Przez te kilka dni spotkaliśmy się z ogromnym profesjonalizmem rzecznika prasowego imprezy Artura Zaborskiego, fachowością i życzliwością Anny Stawowskiej z biura prasowego i mieliśmy ogromne wsparcie wszystkich, związanych z opieką nad mediami. Widzimy się już za rok! Pod tekstem prezentujemy galerię ze zdjęciami z gali zakończenia festiwalu Tofifest.