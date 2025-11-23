Gwiazdy z czerwonego dywanu w Toruniu. Piotr Sobocinski jr. rozczulił wszystkich

33. MFF EnergaCAMERIMAGE zakończył się 22 listopada. Przez tydzień w grodzie Kopernika królowało kino. Dyrektor Marek Żydowicz podkreślił, że festiwal się rozrasta i będzie trwał dalej. Konkretne deklaracje złożyli prezydent Torunia Paweł Gulewski i marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

Nagrody odebrali m.in. Piotr Sobociński jr., Michał Sobociński, Tomasz Naumiuk i Judith Kaufmann.

W naszej galerii zobaczycie Dodę, Piotra Sobocińskiego jr. z córeczkami i wielu innych!

Gala zamknięcia 33. MFF EnergaCAMERIMAGE

- Cieszę się, bo mogę się spotkać z rodziną. Normalnie ciągle w rozjazdach. Piotrek, idziemy na drinka - mówił uśmiechnięty od ucha do ucha Michał Sobociński, który odbierał wyróżnienie za film "Chopin, Chopin!". Jego brat Piotr swoją nagrodę odbierał w towarzystwie córek. Gala zamknięcia 33. MFF EnergaCAMERIMAGE to wiele nagród dla ludzi ze świata filmu. Były też momenty niespodziewane, jak Doda wręczająca Markowi Żydowiczowi złotą łopatę. Marszałek Piotr Całbecki i prezydent Torunia Paweł Gulewski dziękowali organizatorom za festiwal. Gospodarz grodu Kopernika podkreślił, że nie wyobraża sobie Torunia bez siedzimy Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage. Całbecki dodał, że "prędzej, czy później" ten projekt zostanie zrealizowany. W Toruniu znakomicie bawiła się Doda, która zaznaczyła, że jest "dumna z Polaków, którzy stworzyli takie filmowe przyjęcie".

Galeria ze zdjęciami: Gala zamknięcia 33. MFF EnergaCAMERIMAGE w CKK Jordanki

W Toruniu zabrakło Cate Blanchett, którą dopadła choroba. W sobotni wieczór publiczność obejrzała m.in. krótki film od Kristen Stewart. Gwiazdy z Hollywood z pewnością powrócą na festiwal w 2026 roku. Marek Żydowicz zapewnił, że festiwal się rozrasta i podkreślił rolę kobiet w świecie filmu. Zaznaczył, że w jego Fundacji TUMULT kobiety są w przewadze.