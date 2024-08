Wilfredo Leon wyróżniony. Czegoś takiego jeszcze nie miał. Uśmiechał się od ucha do ucha

Hawaje na miarę Polski. Ta plaża zachwyca palmami!

Wąbrzeźno to niewielkie miasteczko w województwie kujawsko-pomorskim, które może pochwalić się wyjątkową plażą nad jeziorem Zamkowym. To właśnie to miejsce sprawia, że coraz więcej osób odwiedza okolicę i zachwyca się panującym tam klimatem!

Zlokalizowana zaledwie 40 km od Torunia plaża w Wąbrzeźnie jeszcze kilka lat temu nie przypominała rajskiej wyspy. Dopiero w 2019 roku zmieniła swoje oblicze za sprawą inicjatywy mieszkańców, którzy w ramach budżetu obywatelskiego postanowili wydać 150 tysięcy złotych na projekt "Przebudowa plaży i kąpieliska na Jeziorze Zamkowym". W ten oto sposób powstało miejsce na mapie Kujaw, które przez turystów nazywane jest "małymi Hawajami". Czego jednak dokładnie możemy spodziewać się na miejscu? Jakie atrakcje czekają na odwiedzających? Czystej wody i atmosfery pozazdrościć mogą nawet znane nadmorskie kurorty, to pewne! Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Przeczytaj także: To jedna z najczystszych plaż nad Bałtykiem. Śnieżnobiały piasek i muszelki to początek! Malediwy się chowają!

Plaża w Wąbrzeźnie. Oto Hawaje w sercu Kujaw

Plaża nad Jeziorem Zamkowym jest niewielkich rozmiarów - linia brzegowa ma zaledwie 100 metrów, a mimo to powstało tam niepowtarzalne miejsce, które pozwala poczuć się turystom jak na rajskich wakacjach.

"Małe Hawaje" zachwycają klimatem i swego rodzaju wystrojem - pomost, brodzik dla najmłodszych, wszechobecne palmy, parasole trzcinowe ze stolikami, leżaki czy punkty gastronomiczne to tylko niektóre z atrakcji. Na miejscu istnieje także możliwość wypożyczenia kajaków oraz rowerów wodnych, więc osoby lubiące aktywność podczas urlopu na pewno będą zadowolone. Wśród plażowych atrakcji znalazła się jeszcze, siłownia zewnętrzna oraz boisko do siatkówki.

Warto również wspomnieć, iż wstęp na plażę jest całkowicie bezpłatny, podobnie jak parking. Jeśli nie masz więc planów na zakończenie wakacji, być może pomyśl nad wyjazdem nad Jezioro Zamkowe. W naszej galerii zdjęć powyżej znajdziecie fotografie plaży, które z pewnością zachęcą do organizacji wycieczki!

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Tam Polacy latają na wakacje! Te pytania Cię zaskoczą Pytanie 1 z 13 Na początek dawna klasyka all-inclusive, czyli Egipt! Dominująca większość Egipcjan to muzułmanie. Jacy? Zdecydowana większość to sunnici Zdecydowana większość to szyici Sunnici i szyici (po ok. połowie) Dalej