Holendrzy zakochali się w Toruniu. "Wracamy z przyjemnością"

Zjawiskowa wokalistka holenderskiego zespołu Jaycilee Teterissa została przyjęta z ogromnym entuzjazmem. Muzycznie poniedziałki w Hard Rock Pubie Pamela są mocno zróżnicowane. Po doskonałym jazzie w wykonaniu grupy Tristan przyszedł, przyszedł czas na bluesa. Już 15 kwietnia 2024 roku na scenie przy ulicy Legionów 36 w Toruniu wystąpi cenione brytyjskie trio. Wróćmy jednak do występu Holendrów, którzy nie mogą się nachwalić toruńskiej publiczności.

- Z wielką przyjemnością zawsze wracamy do jednego z naszych ulubionych miast w Polsce. Toruń to prawdziwy ukryty skarb! Poniedziałkowe wieczory w Hard Rock Pubie Pamela to świetna zabawa w miłej, relaksującej atmosferze i dobrym towarzystwie. W przyszłym roku planujemy wydanie naszego kolejnego albumu. Wrócimy do Was z tą płytą - zapewnił Coen Molenaar, lider grupy Tristan. Dalszy ciąg materiału pod galerią ze zdjęciami.

Holendrzy zaczarowali Toruń. Właściciel zachwycony

Darek Kowalski, właściciel Hard Rock Pubu Pamela nie ukrywa zadowolenia po poniedziałkowym koncercie Tristan w Hard Rock Pubie Pamela. - Tristan to jeden z zespołów, który zmienia nasze postrzeganie muzyki. Zarówno Jaycilee Teterissa, jak i towarzyszący jej charyzmatyczni muzycy robią to regularnie. Każdy ich koncert przenosi nas w nowe muzycznie rejony - podkreślił.

- Bardzo cieszy mnie, że zapowiedzieli już swój przyszłoroczny występ na naszej scenie. Współpraca z Tristan to bardzo duża satysfakcja. Dodam, że prywatnie to bardzo mili i otwarci ludzie, co niezaprzeczalnie jest wartością dodaną w naszych muzycznych kontaktach - wspomniał Kowalski.