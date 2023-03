Ich koleżanka zginęła w potwornym wypadku. List uczniów wyciska łzy. Jest odpowiedź dyrekcji

Po takich wydarzeniach zawsze nasuwa się to pytanie - ile jeszcze musi być takich tragedii, aby śmiertelny problem został zauważony lub potraktowany z należytą powagą? Na pewno nie można nad tym przejść do porządku dziennego. Każda taka sprawa, to ogromny dramat. Dochodzi do nich, bo dzieci tak cierpią, że chcą się uwolnić za wszelką cenę. Niestety w Kujawsko-Pomorskiem płakano ostatnimi czasy stanowczo zbyt często.

Miała dopiero 14 lat. Uczniowie z Bydgoszczy napisali list do dyrekcji

Ona miała tylko 14 lat, a już poszła do liceum. Na jej grobie ciągle leżą serca z białych róż. Położyli je ci, którzy ją kochali. W pogrzebie uczestniczyli jej koledzy i koleżanki z liceum, do którego chodziła w Bydgoszczy. Dzieci mają żal do swoich nauczycieli i dyrekcji szkoły, że nie uczcili jej śmierci tak, jak należy. Napisali w tej sprawie list, którego treść wycisnęłaby łzy z najtwardszej osoby. Dyrektorka bardzo przeżywa sprawę i na pewno jej nie lekceważy.

- Dzieci zostały objęte pomocą psychologiczną. To pierwszy dramat, do którego doszło w mojej szkole. Głęboko wierzę w to, że ostatni. Sprawa została wyjaśniona z dziećmi, które skierowały do nas ten list - zapewnia naszego dziennikarza dyrektorka II LO w Bydgoszczy.

Tragedia poruszyła także lokalną społeczność. - Jesteśmy wszyscy w szoku. Ona u nas miała dziadków. Nie potrafimy tego zrozumieć - mówią mieszkańcy Wierzchosławic niewielkiej wsi w województwie kujawsko-pomorskim. Za wsią jest niewielki cmentarz. Podczas pogrzebu dało się słyszeć przejmujący szloch. Potem żałobnicy położyli na grobie białe kwiaty i zapalili znicze.

Kujawsko-pomorskie płacze po tragediach i śmierciach nastolatek. Depresja to gigantyczny problem

Śledczy, z którym rozmawiał nasz reporter, cały drżał, gdy opowiadał o przebiegu śledztwa po śmierci 14-latki. Przypomnijmy, że to już kolejna tragedia z udziałem młodej dziewczyny. 15 kilometrów od Wierzchosławic, niedaleko Torunia, w podobnych okolicznościach zginęła 12-latka.

W maju 2022 roku również doszło do tragedii w Kujawsko-Pomorskiem. Pod kołami pociągu zginęła wówczas 17-latka. Rok wcześniej życie odebrała sobie 15-letnia dziewczyna z Torunia. Chodziła do pierwszej klasy liceum. Przed śmiercią zamieściła na swoim profilu w mediach społecznościowych poruszający wpis.

Policyjne statystyki są przerażające. Z roku na rok w województwie kujawsko-pomorskim wzrasta liczba prób samobójczych u dzieci. Dlaczego o tym wspominamy? Żeby podkreślić jasno - depresja to gigantyczny problem. Jak możemy pomóc? Przede wszystkim należy regularnie rozmawiać z nieletnimi o ich problemach. Nie wolno lekceważyć żadnych symptomów i podchodzić do sprawy na zasadzie "jakoś to będzie". Należy reagować natychmiast! Poniżej prezentujemy też przydatne informacje i telefony.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Sonda Co myślisz o naśmiewaniu się z depresji? Karygodne! Nie można się śmiać z chorób Nie mam zdania Mnie bawi