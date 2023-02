Wielkie serca z białych róż na grobie Oli. Cała wieś płacze po tragicznej śmierci 14-latki

Areszt domowy nie wystarczył. 29-latek z Torunia znów to zrobił!

- Jesteśmy wszyscy w szoku. Ona u nas miała dziadków. Nie potrafimy tego zrozumieć - mówią mieszkańcy Wierzchosławic, niewielkiej wsi w kujawsko-pomorskim. Za wsią jest niewielki cmentarz. To tutaj, kilka dni temu, wszyscy mieszkańcy płakali jak bobry. Potem na grobie położyli białe kwiaty i zapalili znicze. Ta, nad grobem której płakali, miała mieć wszystko. Życie bolało ją jednak zbyt mocno.

Wierzchosławice. Tragiczny wypadek na torach. Nie żyje 14-latka

- W tej sprawie prowadzimy postępowanie. Czekamy na szczegółowe wyniki sekcji zwłok - mówi nam prokurator Robert Szelęgowski, szef prokuratury rejonowej w Inowrocławiu.

Wierzchosławice to niewielka wieś na trasie Toruń-Poznań. Zimowe ferie u swojego dziadka spędzała tam 14-letnia dziewczyna, która na co dzień mieszkała w dużym mieście z mamą i ojczymem. Miała dwójkę rodzeństwa. Była taka młodziutka, miała swoje marzenia i plany na przyszłość. Wszystko to runęło jak domek z kart. W tę feralną środę, 8 lutego, siarczysty mróz szczypał w policzki i skuwał wodę.

Około godziny 16 było jeszcze jasno, choć mamy środek zimy. Przez Wierzchosławice prowadzi linia kolejowa. Jechał tamtędy pociąg relacji Toruń-Mogilno. Jego maszynista widział, jak dziewczyna rzuca się pod lokomotywę. Nie mógł nic zrobić, na reakcję było zdecydowanie za późno. Śledczy, z którym rozmawiał nasz reporter cały drżał, gdy opowiadał o przebiegu śledztwa. Zbadane zostaną wszystkie okoliczności tej rodzinnej tragedii. To już kolejne samobójstwo młodej dziewczyny, która odebrała sobie życie rzucając się pod pociąg koło Torunia. Pragniemy to podkreślić - depresja to poważna choroba! Jak się przed nią bronić?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

