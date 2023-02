14-letnia Ola spędzała ferie u dziadka. Nie wróci już do domu. Zginęła pod kołami pociągu

W Amber Gold oszukała tysiące Polaków, zaszła w ciążę ze strażnikiem. Katarzyna P. chciała wyjść z więzienia, by wychowywać Jasia

Wracamy do wstrząsającej tragedii, która miała miejsce w Wierzchosławicach (woj. kujawsko-pomorskie, powiat inowrocławski). - Ta śmierć to wielki dramat. Nie ma jednak żadnych wątpliwości. Ta dziewczyna sama odebrała sobie życie - mówi nam jeden ze śledczych z Inowrocławia. Reporter rozmawiał z policjantem, zaangażowanym w wyjaśnianie sprawy koszmaru, który rozegrał się na torach.

Wierzchosławice. 14-letnia Ola nie żyje. Śledztwo w toku

Wierzchosławice to niewielka wieś na trasie Toruń - Poznań. Zimowe ferie u swojego dziadka spędzała tam Ola. 14-letnia dziewczyna na co dzień mieszkała w dużym mieście z mamą i ojczymem. Była taka młodziutka, miała swoje marzenia i plany na przyszłość. Wszystko to runęło jak domek z kart. W tę feralną środę, 8 lutego, siarczysty mróz szczypał w policzki i skuwał wodę. Około godziny 16 było jeszcze jasno, choć mamy środek zimy. Przez Wierzchosławice prowadzi linia kolejowa. Jechał tamtędy pociąg relacji Toruń - Mogilno. Jego maszynista widział, jak dziewczyna rzuca się pod lokomotywę. Nie mógł nic zrobić, na reakcję było zdecydowanie za późno. Dziewczyna zginęła na miejscu. Prokuratura w Inowrocławiu prowadzi sprawę tego wypadku.

Śledczy, z którym rozmawiał nasz reporter cały drżał, gdy opowiadał o przebiegu śledztwa. Zbadane zostaną wszystkie okoliczności tej rodzinnej tragedii. Pogrążonej w smutku rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia. Imię ofiary zostało zmienione przez redakcję.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

