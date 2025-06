IMGW ostrzega. Burze to nie wszystko! Prognozy mówią wprost

Burze na północy Polski

Środa (4 czerwca) była burzowym dniem w Polsce. Strażacy interweniowali prawie pół tysiąca razy. W czwartek (5 czerwca) może być podobnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje burze. Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed burzami dotyczą mieszkańców województw:

lubuskiego,

wielkopolskiego,

zachodniopomorskiego,

pomorskiego,

kujawsko-pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

mazowieckiego,

podlaskiego.

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, punktowo do 80 km/h. Lokalnie grad – czytamy w treści komunikatu IMGW. Burze mają pojawić się już w południe i występować do późnych godzin wieczornych w czwartek (5 czerwca).

Upał na południu Polski

Z kolei w kilku powiatach woj. lubelskiego oraz woj. podkarpackiego wydano ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia (pomarańczowy alert) przed upałem. - Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień do 30°C. Temperatura minimalna w nocy do 19°C – czytamy w treści komunikatu IMGW. Upalnie na tych terenach ma być w czwartek i piątek (5-6 czerwca). Na pozostałym obszarze kraju znacznie chłodniej. Nad morzem zaledwie od 17°C do 19°C, na północy kraju 21°C, w centrum 25°C.

W weekend również ma być burzowo i ciepło. Drastyczna zmiana pogody nadejdzie w niedzielę (8 czerwca). Wówczas temperatura w wielu regionach spadnie poniżej 20°C. Nadal będzie jednak deszczowo.

Ostrzeżenia I i II stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW

W dzień pochmurno z przejaśnieniami, przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. W burzach może spaść od 10 mm do 25 mm deszczu. Temperatura od 17°C do 30°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, zachodni. W burzach i w górach porywy do 75 km/h.👉https://t.co/KWaDyE9hQg #IMGW pic.twitter.com/u5kYmmApUQ— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 5, 2025

