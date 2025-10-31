Przez niego nie było prądu w całym mieście. Przedziwne tłumaczenie 18-latka

KPP w Inowrocławiu poinformowała, że w październiku firma energetyczna powiadomiła komisariat policji w Janikowie o kilkunastu przypadkach wyłączenia prądu. Przedstawiciele spółki przeczuwali, że mają do czynienia z celowym działaniem!

Funkcjonariusze z województwa kujawsko-pomorskiego zbadali sprawę i ujawnili, że ktoś manipulował w transformatorach przy słupach energetycznych.

Do sprawy został zatrzymany 18-letni mężczyzna. Podczas przesłuchania powiedział, czemu tak nieodpowiedzialnie się "bawił".

Janikowo: 18-latek manipulował prądem

29 października policjanci namierzyli 18-letniego mieszkańca Janikowa i zatrzymali delikwenta. Usłyszał on zarzut dotyczący wykroczenia polegającego na złośliwym uniemożliwianiu korzystania z urządzeń publicznych, poprzez wyłączanie instalacji elektrycznej. - Mężczyzna przyznał się do winy, motywując swoje działanie tym, że interesuje go „manipulowanie” prądem. Został ukarany mandatem karnym w wysokości 1 000 złotych. Firma energetyczna może również dochodzić od niego stosownego odszkodowania za wyrządzone straty - informuje nas asp. Izabella Drobniecka, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu.

Wygląda na to, że 1000 zł mandatu to zaledwie początek problemów nastolatka. Nasza redakcja apeluje do czytelników, aby pod żadnym pozorem nie naśladować tego typu zachowań. Może to doprowadzić do poważnych utrudnień komunikacyjnych. "Zabawy" z prądem są bardzo niebezpieczne. Mogą prowadzić do śmierci lub kalectwa w wyniku porażenia prądem oraz oparzeń (zewnętrznych i wewnętrznych).

