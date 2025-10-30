Koszmar pracownika stacji Orlen. Zamaskowany Tomasz P. wyjął nóż

Śledztwo ujawniło, że w nocy z dnia 31 sierpnia 2025 roku na 1 września 2025 roku Tomasz P. zabrał z domu nóż i zamaskowany wbiegł za ladę sklepu usytuowanego na stacji benzynowej Orlen S.A.

Pracownik stacji został doprowadzony do stanu bezbronności. Tomasz P. ukradł pieniądze i uciekł. Mężczyzna wytłumaczył się prokuratorowi ze swojego zachowania.

Sprawcy grozi nawet 20 lat pozbawienia wolności. Szczegóły opisujemy w artykule

Kujawsko-pomorskie: Rozbój na stacji Orlen

Z domu wyszedł z nożem. Założył maskę i ruszył w kierunku stacji Orlen S.A. w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Na miejscu sterroryzował pracownika. Poszkodowany uciekł poza budynek, ale Tomasz P. nie dał za wygraną. Doprowadził go do stanu bezbronności, ukradł 2760 zł i kazał pracownikowi stacji położyć się na ziemi. Na szczęście ofiara nie odniosła poważnych obrażeń. Po wszystkim oskarżony o rozbój uciekł do mieszkania. Policjanci nie tracili czasu. Już 1 września Tomasz P. został zatrzymany, a jego odzież i nóż zostały zabezpieczone. Podejrzany wziął udział w eksperymencie procesowym, stróże prawa sprawdzili również monitoring. Śledczy zarzucili mężczyźnie rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Prokuratura ujawnia, jak Tomasz P. zachowywał się na przesłuchaniu

- Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył wyjaśnienia zgodne z ustalonym w sprawie stanem faktycznym. Wyjaśnił, iż do popełnienia zarzucanego mu czynu zmusiła go sytuacja finansowa, a w szczególności pożyczki, które musiał spłacać. Wyraził skruchę i żal - poinformowała nas prokurator Izabela Oliver, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Tomasz P. został aresztowany. Za nocne przestępstwo grozi mu kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności. O wymiarze kary zdecyduje Sąd Okręgowy w Toruniu.

