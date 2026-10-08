Pogoda w Toruniu na 9-11 października

Mieszkańcy Torunia w najbliższy weekend doświadczą prawdziwej huśtawki pogodowej. Początek weekendu, czyli piątek i sobota, upłynie pod znakiem chmur i deszczu, które mogą pokrzyżować niektóre plany. Jednak niedziela zapowiada się zupełnie inaczej – przyniesie dużo słońca i bezchmurne niebo, co pozwoli w pełni wykorzystać ostatni dzień wolnego.

Deszczowy i pochmurny początek weekendu

Już w piątek aura w Toruniu stanie się bardziej wymagająca. Niebo będzie w znacznym stopniu zachmurzone, a termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 14 stopni Celsjusza. Nocą temperatura spadnie do około 9 stopni. Tego dnia należy spodziewać się również opadów deszczu. Wiatr będzie dość odczuwalny, osiągając prędkość około 6 m/s.

Sobota przyniesie niewielkie ocieplenie i okaże się najcieplejszym dniem weekendu. Słupki rtęci powędrują do 15 stopni, a temperatura minimalna utrzyma się na poziomie około 11 stopni. Niestety, wyższa temperatura nie będzie szła w parze z poprawą aury. Prognozy przewidują słabe opady deszczu, dlatego parasole wciąż mogą się przydać. Wiatr uspokoi się nieco w porównaniu do piątku, osiągając prędkość około 4 m/s.

Niedziela przyniesie przełom w pogodzie

Prawdziwa zmiana w pogodzie nadejdzie w niedzielę. Ten dzień zapowiada się w Toruniu jako całkowite przeciwieństwo poprzednich. Przede wszystkim na niebie zagości słońce, a po chmurach i deszczu nie będzie śladu. Temperatura w ciągu dnia będzie przyjemna i osiągnie wartość zbliżoną do piątkowej, czyli około 14 stopni Celsjusza. Noc będzie jednak chłodniejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 8 stopni. Wiatr pozostanie na umiarkowanym poziomie 4 m/s.

Jak spędzić ten weekend w Toruniu?

Zmienna pogoda sugeruje, by plany na weekend elastycznie dopasować do warunków. Deszczowy piątek i sobota to dobry moment na nadrobienie zaległości kulturalnych lub spędzenie czasu w klimatycznych kawiarniach i restauracjach. To również idealna okazja na odwiedzenie miejsc pod dachem, które oferują ciekawe wystawy lub seanse filmowe. Dłuższe spacery w tych dniach mogą być utrudnione przez opady.

Słoneczna i bezdeszczowa niedziela będzie natomiast doskonałą okazją do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Przyjemna temperatura i bezchmurne niebo zachęcą do spacerów po starówce, przejażdżek rowerowych czy po prostu relaksu w jednym z miejskich parków. To idealny dzień, by w pełni skorzystać z uroków miasta bez obaw o deszcz.

Dane pogodowe: OpenWeather