Jeden dzień w Toruniu uratuje cały weekend. Pogoda szykuje dużą zmianę

Redakcja se.pl
2026-10-08 8:36

Nadchodzący weekend 9-11 października przyniesie mieszkańcom Torunia bardzo zmienną aurę. Choć początkowo pogoda może nie sprzyjać aktywności na zewnątrz, to prognozy na niedzielę są znacznie bardziej optymistyczne. To właśnie ostatni dzień weekendu przyniesie przełom i słoneczną pogodę, która wynagrodzi wcześniejsze niedogodności.

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Autor: Wygenerowane przez AI

Pogoda w Toruniu na 9-11 października

Mieszkańcy Torunia w najbliższy weekend doświadczą prawdziwej huśtawki pogodowej. Początek weekendu, czyli piątek i sobota, upłynie pod znakiem chmur i deszczu, które mogą pokrzyżować niektóre plany. Jednak niedziela zapowiada się zupełnie inaczej – przyniesie dużo słońca i bezchmurne niebo, co pozwoli w pełni wykorzystać ostatni dzień wolnego.

Deszczowy i pochmurny początek weekendu

Już w piątek aura w Toruniu stanie się bardziej wymagająca. Niebo będzie w znacznym stopniu zachmurzone, a termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 14 stopni Celsjusza. Nocą temperatura spadnie do około 9 stopni. Tego dnia należy spodziewać się również opadów deszczu. Wiatr będzie dość odczuwalny, osiągając prędkość około 6 m/s.

Sobota przyniesie niewielkie ocieplenie i okaże się najcieplejszym dniem weekendu. Słupki rtęci powędrują do 15 stopni, a temperatura minimalna utrzyma się na poziomie około 11 stopni. Niestety, wyższa temperatura nie będzie szła w parze z poprawą aury. Prognozy przewidują słabe opady deszczu, dlatego parasole wciąż mogą się przydać. Wiatr uspokoi się nieco w porównaniu do piątku, osiągając prędkość około 4 m/s.

Niedziela przyniesie przełom w pogodzie

Prawdziwa zmiana w pogodzie nadejdzie w niedzielę. Ten dzień zapowiada się w Toruniu jako całkowite przeciwieństwo poprzednich. Przede wszystkim na niebie zagości słońce, a po chmurach i deszczu nie będzie śladu. Temperatura w ciągu dnia będzie przyjemna i osiągnie wartość zbliżoną do piątkowej, czyli około 14 stopni Celsjusza. Noc będzie jednak chłodniejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 8 stopni. Wiatr pozostanie na umiarkowanym poziomie 4 m/s.

Jak spędzić ten weekend w Toruniu?

Zmienna pogoda sugeruje, by plany na weekend elastycznie dopasować do warunków. Deszczowy piątek i sobota to dobry moment na nadrobienie zaległości kulturalnych lub spędzenie czasu w klimatycznych kawiarniach i restauracjach. To również idealna okazja na odwiedzenie miejsc pod dachem, które oferują ciekawe wystawy lub seanse filmowe. Dłuższe spacery w tych dniach mogą być utrudnione przez opady.

Słoneczna i bezdeszczowa niedziela będzie natomiast doskonałą okazją do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Przyjemna temperatura i bezchmurne niebo zachęcą do spacerów po starówce, przejażdżek rowerowych czy po prostu relaksu w jednym z miejskich parków. To idealny dzień, by w pełni skorzystać z uroków miasta bez obaw o deszcz.

Dane pogodowe: OpenWeather

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