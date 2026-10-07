Tajemnicze zniknięcie dyrektora znanej firmy! 46-letni Rafał nagle wyszedł z domu i już nie wrócił

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-10-07 11:34

Zaginął 46-letni Rafał Sobczak, dyrektor jednej z toruńskich firm. Mężczyzna w poniedziałek, 5 października, wieczorem wyszedł z domu w Czarnym Błocie i od tego czasu nie skontaktował się z najbliższymi. W jego poszukiwania zaangażowane są wszystkie służby.

Tajemnicze zniknięcie dyrektora znanej firmy. Co się stało z 46-letnim Rafałem?
Autor: KMP Toruń/ Materiały prasowe

Policjanci prowadzą poszukiwania 46-letniego Rafała Sobczaka, dyrektora jednej z toruńskich firm. Mężczyzna wyszedł z domu w Czarnym Błocie w poniedziałek wieczorem, 5 października. Od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną ani najbliższymi.

W akcję poszukiwawczą zaangażowano wszystkie dostępne służby. Poszukiwania prowadzą m.in. policjanci, WOPR oraz druhowie z OSP Toporzysko. Funkcjonariusze apelują o pomoc do wszystkich osób, które mogą mieć informacje na temat miejsca pobytu zaginionego.

Policja podaje rysopis zaginionego

Rafał Sobczak ma 192 cm wzrostu, krótkie blond włosy i wysportowaną sylwetkę. W chwili zaginięcia najprawdopodobniej miał na sobie ciemną bluzę oraz jeansy.

Policjanci proszą, aby nie bagatelizować żadnej informacji, która może pomóc w odnalezieniu 46-latka.

Każdy, kto widział zaginionego lub posiada informacje dotyczące jego miejsca pobytu, powinien skontaktować się z numerem alarmowym 112 albo z dyżurnym Komisariatu Policji w Chełmży pod numerem 47 754 42 11.

Policja apeluje o pilny kontakt z osobami prowadzącymi poszukiwania. Nawet z pozoru nieistotna informacja może okazać się kluczowa.

Tak wyglądały poszukiwania zaginionej 11-latki
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