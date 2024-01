Jeden z najpopularniejszych klubów w Toruniu przechodzi do historii. "Każda Bajka ma swój koniec"

- Klub Bajka po niemal siedmiu latach kończy swą historie na toruńskim rynku klubowym. Dziękujemy Wam za dziesiątki imprez, za setki wspólnych chwil, za wspaniałe koncerty i niesamowite wydarzenia - napisali przedstawiciele Bajka Disco Club na Facebooku. Dyskoteka działała przy ulicy Szerokiej od 2017 roku i co weekend szturmowały ją tłumy młodych ludzi. Internauci nie kryją zaskoczenia, choć niektórzy twierdzą, że za tą informacją może iść coś dobrego. Warto wiedzieć - już w połowie 2023 roku lokal został wystawiony na sprzedaż.

Toruń: Bajka zamknięta. Co dalej z popularnym klubem?

- Każda Bajka ma swój koniec. Nasza zakończyła się wspaniałą imprezą sylwestrową, ale spokojnie - nie mówimy żegnajcie, lecz do zobaczenia! Wkrótce zdradzimy Wam więcej informacji - czytamy we wpisie na fanpage'u Bajki.

To właśnie końcówka tego wpisu sprawiła, że torunianie patrzą na komunikat z optymizmem. W komentarzach przewija się nadzieja, że Bajka powróci w innym miejscu i będzie tam większa przestrzeń do zagospodarowania. Jeżeli pojawiają się w tym temacie nowe informacje, to wówczas przekażemy je w naszym serwisie.