Jedna kwarta to za mało. Torunianie bezradni w Słupsku

Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Arriva Polski Cukier Toruń 90:65 (12:23, 27:15, 27:12, 24:15)

Jeżeli takie mecze będą się powtarzać, to kibice "Twardych Pierników" szybko zapomną o znakomitym okresie, jakim była końcówka 2023 roku. Po porażce z Dzikami Warszawa, na torunian czekał kolejny zimny prysznic. Podopieczni trenera Suboticia nie mieli zbyt wiele do powiedzenia w starciu w Słupsku. Lepsi byli tylko w pierwszej kwarcie. Kolejne etapy spotkania to już wyraźna dominacja Grupa Sierleccy Czarnych.

Najlepszy po stronie gospodarzy był zdobywca 20 punktów - Michał Michalak. Po drugiej stronie nieźle punktował Goran Filipović, ale to ekipa z województwa pomorskiego tworzyła tego dnia kolektyw. W końcówce sobotniego spotkania zwycięstwo Czarnych nie było zagrożone. Pod tekstem znajdziecie galerię ze zdjęciami autorstwa Róży Koźlikowskiej.