Specjalne linie autobusowe na ulicach Torunia. Pojedziemy nimi za darmo

O uruchomieniu specjalnych linii autobusowych informują nas przedstawiciele toruńskiego sztabu WOŚP. - W trakcie podróży będziecie mogli przekazać datek do puszek naszych wolontariuszek i wolontariuszy - zachęcają w mediach społecznościowych. Co istotne - nie będzie trzeba kupować biletu, ale wsparcie jest mile widziane. Warto pamiętać, że 28 stycznia WOŚP gra na Rynku Staromiejskim w Toruniu zbiera środki na zakup sprzętu do do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych.

Darmowe linie autobusowe na WOŚP w Toruniu. Szczegóły

Autobusy będą kursowały na dwóch liniach WOSP1 i WOSP2. Tę pierwszą obsługuje KUBUŚ Przewozy, a drugą Autosan H10 Kamila, znanego jako Patobus. - Na pokładzie będą kwestować dwie urocze wolontariuszki WOŚP, więc szykować same grube na przejazd - zachęca Patobus z uśmiechem na ustach.

Szczegóły i rozkłady jazdy zamieszczamy w poniższej galerii. Z kolei w tym materiale znajdziecie najważniejsze informacje, dotyczące niedzielnej imprezy.