W niedzielę (28 stycznia 2024) od godziny 11:00 na torunian i gości będzie czekać orkiestrowe miasteczko. Finał WOŚP w Toruniu zawsze jest wielkim świętem. Przypomnijmy - WNoPiB dla WOŚP przygotował spektakularne licytacje. Punktem kulminacyjnym będzie jednak zabawa w samym sercu grodu Kopernika. Na Rynku Staromiejskim można spędzić nawet kilkanaście godzin.

- Gramy, bo lubimy. Pomagamy, bo potrafimy. W niedzielę gramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy w 32. Finale. Serce Orkiestry będzie biło głównie na Rynku Staromiejskim, ale także w innych punktach naszego anielskiego miasta - zapewniają przedstawiciele WOŚP Sztab Toruń. Przypomnijmy - 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest dedykowany zakupowi sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych.

WOŚP 2024 Toruń: Atrakcje, koncerty, światełko do nieba [PLAN WYDARZEŃ]

Na stronie internetowej sztabu znajdziemy najważniejsze informacje, linki do sztabowej eSkarbonki, licytacji w serwisie Allegro, a także do wydarzeń, które znalazły się w planie. A co nas czeka w samym sercu starówki? To m.in. symulatory dachowania, drona, stanowisko DKMS, stanowisko U.S. Army, stanowisko edukacyjne (m.in. Młyn Wiedzy) i stanowiska do badań.

W ramach bloku artystycznego wystąpią m.in. przedszkolaki z PM nr 1 w Toruniu, solistki i solistki z OPP "Dom Harcerza" i inni. O godzinie 14:00 odbędzie się Ściskawa. O 15:00 ruszają koncerty. Wystąpią Sara Pach, Michał Dawidko, Nur't, Bezpresja, Revolt Act, Kobranocka i Tabu. Między dwoma ostatnimi, o godzinie 20:00 obejrzymy Światełko do Nieba. Dokładny rozkład znajdziecie poniżej.

WOŚP 2024 w Toruniu: Atrakcje podczas 32. Finału

W Toruń Plaza będzie można spotkać sportowców, którzy wspierają WOŚP. Zapraszają oni od godziny 14:00. W godzinach 10:00 - 18:00 odbędzie się wiosłowanie w Atrium Copernicus. W godzinach 10:00 - 16:00 na krwiodawców będzie czekać Krwiobus. Stanie pod Urzędem Marszałkowskim. Toruńska MotoOrkiestra zaprasza do Motoparku w godzinach 9:00 - 15:00. Pikniki zaplanowano w Forcie IV (11:00 - 18:00) i Muzeum Artylerii i Uzbrojenia (12:00 - 16:00). Na Paradę Kopernikańskiego Statku organizatorzy zapraszają do Teatru Baj Pomorski (15:00).

