Akcja WNoPiB dla WOŚP to już tradycja. Od lat koordynatorem jest doktor Wojciech Peszyński. ceniony wykładowca z tegoż wydziału UMK w Toruniu. 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaplanowano na 28 stycznia, ale już wcześniej można było "rzucić się" na aukcje, proponowane przez WNoPiB w serwisie Allegro. Doktorowi Peszyńskiemu i jego przyjaciołom po raz kolejny udało się pozyskać wspaniałe przedmioty. Ten, kto zdecyduje się na zakup, wspiera rzecz jasna WOŚP. - Jesteśmy dumni ze wszystkich pozyskanych gadżetów. Z wdzięcznością myślimy o wszystkich tych, którzy nam pomogli - podkreśla w Peszyński w rozmowie z naszym dziennikarzem.

- Z takich hitów, które mamy na aukcjach, to tradycyjnie nie zawiódł i po raz kolejny zaskoczył nas sędzia Bartosz Frankowski. Przyniósł dwie koszulki, cztery medale. Z koszulek można wyróżnić koszulkę z finału LM 2023, gdzie Frankowski był sędzią VAR. To jest koszulka sędziowska z autografami wszystkich arbitrów, na czele z głównym, Szymonem Marciniakiem. Coś dla siebie znajdą również fani żużla. Plastron z autografami Emila Sajfutdinowa, Patryka Dudka, Pawła Przedpełskiego i juniorów toruńskiego Apatora. Jest też kij do hokeja na lodzie, z autografami "Stalowych Pierników" - wylicza doktor Peszyński.

- Dla kibiców siatkówki mamy koszulkę wicemistrzów świata z 2006 roku. Wtedy zaczęły się sukcesy reprezentacji Polski. Ta koszulka to "biały kruk". Mamy też książkę profesora Antoniego Dudka z autografem, czy słynny krawat profesora Romana Backera - dodaje koordynator akcji.

- Jeżeli chodzi o gadżety żużlowe, to przekazałem w tym roku czapki z autografami dwóch zawodników KS APATORA Toruń - Patryka Dudka oraz Pawła Przedpełskiego. Dużą gratką jest również plastron z jednej z edycji PGE IMME, na której znajdują się podpisy zespołu Aniołów. Ze swojej strony chciałbym podziękować zespołowi marketingu klubu za pomoc i zaangażowanie, by tak atrakcyjne fanty trafiły na aukcję i wsparły działania sztabu - wyjaśnia Kuba Łączkowski, który od lat wspiera akcję.

- Bardzo atrakcyjnym gadżetem dla fanów hokeja jest kij z autografami hokeistów KH ENERGA Toruń. Jest to coś wyjątkowego, co udało się zorganizować dzięki pomocy mojego szwagra, który zainicjował pomysł, a sam klub z dużą chęcią włączył się w działania. Z pewnością taki gadżet będzie prezentował się godnie u sportowych fanów. Jestem pewien, że każda z licytacji przyniesie duży "zastrzyk" do całej puli, jaką uda się zebrać nie tylko przez sztab Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, ale cały WOŚP - podkreśla Łączkowski.

Wszystkie aukcje WNoPiB dla WOŚP znajdziecie w tym miejscu! Fani hokeja znajdą tam kubek drużyny Toronto Maple Leafs, można też wylicytować bilet na wyjątkowe wydarzenie lekkoatletyczne. To rzecz jasna nie wszystko, co proponuje wydział toruńskiej uczelni.

Doktor Peszyński o akcji WNoPiB dla WOŚP. Co nas czeka w 2024 roku?

W nasz sztab na ten moment zaangażowanych jest 18 osób, to są zarówno studenci politologii, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego i dziennikarstwa. - Jest nam bardzo miło, bo od kilku lat dziennikarstwo jest poza naszym wydziałem, a cały czas studenci się angażują, za co jestem niesamowicie zobowiązany. Akcję organizujemy od 2012 roku. Chcemy oczywiście zebrać jak najwięcej pieniążków dla ratowania dzieci i seniorów, ale nie napinamy się na kwoty i nie gramy dla rekordów. One przychodzą same - zapewnia nas doktor Peszyński.

- W zeszłym roku zebraliśmy ponad 30 tysięcy złotych. Kwoty systematycznie rosną, przez 12 lat zebraliśmy prawie 150 tysięcy złotych. To daje niezłą sumę. Najwięcej pieniędzy czerpiemy z aukcji na Allegro, ale nie samą zdalnością człowiek żyje - podkreśla Peszyński. - Mamy tradycyjny turniej piłki nożnej, który oprócz "przerwy na pandemię" odbywa się co roku. Tegoroczny odbędzie się w sobotę, 27 stycznia. 28 stycznia odbędzie się turniej koszykówki w IV LO - dodaje.

Doktor Peszyński pozdrawia przy tej okazji wszystkich, którzy wspierają akcję i zaprasza do aktywnego udziału. Szczegółową rozpiskę wydarzeń znajdziecie na profilu WNoPiB dla WOŚP na Facebooku.