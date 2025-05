Jego pradziadek był prezydentem USA. Wyjątkowy artysta przyjedzie do Torunia

Wyjątkowy koncert w Toruniu. Pradziadek artysty był prezydentem USA

Właściciel Hard Rock Pubu Pamela jest przekonany, że poniedziałkowy (12 maja 2025 r.) koncert rozgrzeje toruńską publiczność. Do grodu Kopernika przyjedzie Dudley Taft. Muzyk urodził się w 1966 roku w Waszyngtonie, gdzie dorastał słuchając takich zespołów jak Led Zeppelin i Van Halen. Wywodzi się w linii prostej ze znanej w USA i szanowanej rodziny prezydenckiej. Jego pradziadek William Howard Taft był 27. Prezydentem Stanów Zjednoczonych.

Co ciekawe - z wykształcenia jest filozofem, a z wyboru muzykiem, kompozytorem, producentem muzycznym, a nawet pilotem. Zaistniał w świecie z trzema formacjami post gruge'owymi: Sweet Water, Second Coming i Omnivoid, otwierając koncerty Alice In Chains. Na swoje nazwisko zaczął intensywnie pracować od 2007 roku tworząc własny Band, nazwany po prostu Dudley Taft. Szybko dał się też poznać jako utalentowany kompozytor, wyborny instrumentalista, a zwłaszcza indywidualista wykraczający poza amerykański mainstream blues-rockowy.

Bogata kariera Dudleya Tafta

Światowa prasa muzyczna gloryfikuje oryginalność jego muzyki, a nawet upatruje w nim czwartego członka grupy ZZ Top ze względu na stylistyczne podobieństwo do sławnych brodaczy z Teksasu. Ceni go też przemysł filmowy, m.in. za ścieżkę dźwiękową do filmu ,,Szósty Zmysł'' z Bruce'm Willis'em, a także „Postkod Mil Jondren”, The Last Outylaw”. Ma też na koncie bogatą współpracę z amerykańskimi stacjami telewizyjnymi, tworząc dla takich programów jak: MTV, Arnold Schwarzenegger Body Building Competition, Big Brother, That Metal Show, Gene Simmons Family Jewels i innych. Jego autorska dyskografia liczy 6 albumów z czego "Screaming in the Wind przez wiele tygodni wyprzedzał na TOP-liście takich gigantów jak: Robert Plant czy Joe Bonamassa.

Pierwszy raz w Polsce

W 2014 roku po raz pierwszy odwiedził Polskę na zaproszenie Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia "OKO" - Ochrona Kultury Oryginalnej (The Association for Original Culture Protection), występując wówczas na festiwalu Satyrblues, a rok później powrócił by zagrać koncert transmitowany na cały świat w Polskim Radiu Rzeszów. Odwiedził też takie polskie miasta jak: Warszawa, Ortwock, Kielce, Bochnia, Przeworsk, Nowa Dęba, Nowy Sącz, Wrocław, Sandomierz.

Dudley Taft Band w Hard Rock Pubie Pamela

Zespół Dudley Taft Band wystąpi w klimatycznym lokalu 12 maja. Początek o godzinie 19:00. - Już nie możemy się doczekać spotkania z wami. Dołączcie do nas! To będzie wspaniałe show. Zagramy dla was nowe utwory z albumu "The Speed Of Life", który stał się numerem jeden w TOP 50 US Blues Rock Chart - przekazał Dudley Taft.

Kolekcjonerskie wejściówki na koncert zespołu Dudley Taft Band są dostępne w przedsprzedaży:

do 11.05.2025 - 60 zł;

w dniu koncertu - 70 zł

Bilety można kupić w Hard Rock Pubie Pamela (Toruń, ul. Legionów 36). Można je również zarezerwować pisząc na adres mailowy [email protected] i po uprzedniej wpłacie na konto odebrać przed koncertem. Ilość kolekcjonerskich wejściówek jest ograniczona - informują przedstawiciele toruńskiego lokalu.