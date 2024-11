Już tu jest! Pierwszy śnieg w Toruniu. To nie koniec, jest ostrzeżenie dla mieszkańców

Spis treści

Pierwszy śnieg w Toruniu. Zima już tu jest

W prognozach z początku bieżącego tygodnia widzieliśmy pierwsze opady śniegu w Toruniu, przewidywane na czwartek. Aktualizacja, przekazana przez Rafała Maszewskiego, autora serwisu pogodawtoruniu.pl, sprawdziła się w stu procentach. Akcenty zimowe pojawiły się już we wtorek. Biały puch już tu jest! - Od godzin południowych zacznie padać śnieg / deszcz ze śniegiem, przechodzący następnie w sam deszcz o umiarkowanej, okresami zwiększonej intensywności. Opady utrzymają się do wieczora - przeanalizował ceniony ekspert od pogody.

Zdjęcia z pierwszych opadów śniegu w Toruniu znajdziecie w galerii, pod nią informacja o kolejnym ostrzeżeniu dla mieszkańców!

Ostrzeżenie IMGW i TCZK dla Torunia. 19.11.2024

Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego i IMGW ostrzegają przed silnym wiatrem. Na mapie ostrzeżeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mamy żółty alert (pierwszego stopnia). W Toruniu i powiecie toruńskim zacznie wiać we wtorek 19 listopada 2024 r. od godz. 19:00 –wiatr utrzyma się do środy 20 listopada 2024 r. do godz. 6:00 (możliwe aktualizacje). Średnia prędkość wiatru wyniesie 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Te doniesienia potwierdza Rafał Maszewski, który na noc z wtorku na środę zapowiada porywy do 65 km/h.

Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazało wytyczne dla mieszkańców. Należy:

Pozamykać wszystkie okna (w domach wolnostojących także i drzwi, zewnętrzne) ocenić stan okien, w razie konieczności odpowiednio je zabezpieczyć przed otworzeniem lub wypchnięciem przez wiatr.

Umocować lub usunąć z parapetów zewnętrznych, balkonów, tarasów, podwórek przedmioty, które mogą być porwane przez wiatr.

Nie parkować pojazdów w pobliżu drzew, szyldów, tablic reklamowych, rusztowań, stalowych konstrukcji, słupów, trakcji elektrycznych itp.

Nie wychodzić na zewnątrz, jeśli nie jest to absolutnie konieczne; Słuchać radia lokalnego w celu śledzenia komunikatów o zagrożeniu, sytuacji meteorologicznej, sposobach postępowania.

W przypadku domów jednorodzinnych wolnostojących przebywać w środkowych i dolnych partiach budynku z dala od okien i drzwi.

Przebywając na zewnątrz nie przechodzić blisko budynków, nie zatrzymywać się pod trakcjami elektrycznymi, drzewami, szyldami i tablicami reklamowymi, zwłaszcza tymi o dużej powierzchni, rusztowaniami itp.

Podczas jazdy samochodem zachować szczególną ostrożność przy wyjeździe na otwartą przestrzeń z drogi osłoniętej drzewami lub budynkami – spodziewać się uderzenia wiatru bocznego.

Pamiętać, że podczas silnego wiatru temperatura odczuwana przez człowieka jest o kilka stopni niższa niż ta, którą wskazuje termometr, a wiatr i wilgotność powietrza wzmagają szybkość wychładzania organizmu.

Po przejściu wichury: