Pierwszy śnieg w Toruniu

Atak zimy w Toruniu? W prognozach cenionego eksperta Rafała Maszewskiego pojawiła się konkretna data. Już we wtorek (19 listopada 2024 r.) mieszkańcy grodu Kopernika zmierzą się z deszczem ze śniegiem. Drogi zrobią się śliskie, więc stanowczo należy zdjąć nogi z gazu. A co z samymi opadami śniegu? Maszewski zapowiada, że takowe mogą pojawić się już w czwartek (21 listopada). Wygląda na to, że to kwestia kilkudziesięciu godzin. Z racji plusowych temperatur, biały puch nie utrzyma się zbyt długo, ale może powodować utrudnienia. W związku z tym sprawdziliśmy, jak miasto jest przygotowane na zimę.

Toruń przygotowany na zimę. Rzecznik prezydenta o szczegółach

Służby w Toruniu są przygotowane na zimową aurę - zapewnia naszą reporterkę Marcin Centkowski, rzecznik prezydenta grodu Kopernika Pawła Gulewskiego. Miejskie służby są już w pełnej gotowości, zabezpieczono piasek, który ułatwi torunianom przejazd przez ulice, nawet przy srogim mrozie.

Jest gotowych czternaście pługosolarek, cztery ciągniki z pługami i rozsypywarkami. Do tego siedem ładowarek i koparko-ładowarek ze sprzętem do odśnieżania, sześć samochodów samowyładowczych i cztery pojazdy patrolowe. W razie wyjątkowo trudnych warunków, zabezpieczyliśmy osiemnaście koksowników - wylicza Marcin Centkowski.

Od września swoje przeglądy przechodzą także pojazdy komunikacji miejskiej, by mogły działać nieprzerwanie nawet przy dużych mrozach. - MPO do tej pory zabezpieczyło blisko 950 ton soli drogowej, 424 tony piasku i 157 ton chlorku wapnia, które pomogą w zabezpieczeniu jezdni, parkingów, przejść podziemnych, chodników i dróg rowerowych - zdradza Centkowski.

W razie potrzeby MZK w Toruniu może przeznaczyć jeden z autobusów na miejsce, w którym będą wydawane ciepłe posiłki. Władze grodu Kopernika pamiętają o osobach, pogrążonych w kryzysie bezdomności. Razem dostępne mogą być 202 miejsca noclegowe. To m.in. miejsca w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn, dla kobiet i kobiet z dziećmi w Ośrodku Interwencji Kryzysowych i Poradnictwa Specjalistycznego, a także w Stowarzyszeniu Monar - w Schronisku dla Osób Bezdomnych MARKOT przy ul. Dybowskiej 1.

Dodatkowo w tym okresie prowadzone są wspólne patrole toruńskiej policji i straży miejskiej, które pozwolą na odnalezienie takich osób na terenie miasta i zaoferowania im pomocy w tym szczególnym czasie.