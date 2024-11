Czworo dzieci zginęło na S7 pod Gdańskiem. Wiemy, co dalej z Mateuszem M. Co na to ludzie?

Nowa prognoza pogody dla Polski

Synoptycy z IMGW podali najnowsza prognozę pogody na 47. tydzień 2024 roku (18-24 listopada 2024 r.). Eksperci z Instytutu zwracają uwagę na głębokie ośrodki niżowe, które zdominują "polską" część Starego Kontynentu. Opady deszczu ze śniegiem, śniegu, porywisty wiatr i temperatury będą nam przypominać, że zima jest tuż za rogiem. - W nocy coraz częściej będą się pojawiały temperatury ujemne - alarmuje IMGW. Redakcja "Super Expressu" przeanalizowała szczegółowe prognozy i wiemy już, gdzie pogodowa sytuacja będzie najgorsza. Niestety, trzeba się przygotować na nieprzyjemne niespodzianki i potencjalne utrudnienia.

Prognoza IMGW: Śnieżyce, mróz i wichury uderzą w końcówce listopada

W poniedziałek opady deszczu ze śniegiem utrudnią życie mieszkańcom południowo wschodniej połowy kraju. Na Wybrzeżu temperaturę odczuwalną wyraźnie obniży wiatr z prędkością do 80 km/h. Nocą temperatury spadną do -2 stopni Celsjusza. Zdecydowanie gorzej wygląda prognoza na wtorek. W najbliższych godzinach trzeba będzie zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza na północy.

Wtorek będzie pochmurny z opadami deszczu prawie w całej Polsce. W północnej połowie kraju i w górach okresami opady deszczu przejdą w deszcz ze śniegiem i śnieg. Na Pomorzu w trakcie opadów deszczu ze śniegiem znaczne ograniczenie widzialności. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, na Wybrzeżu i w rejonach podgórskich do 80 km/h, a wysoko w górach nawet do 110 km/h - prognozuje IMGW.

W środku tygodnia odnotujemy powtarzające się opady deszczu ze śniegiem i śniegu - biały puch głównie na Pomorzu i w górach. Czwartek przyniesie z kolei śnieg i/lub deszcz ze śniegiem w zachodniej połowie kraju. Nocami odczujemy konkretny mróz. - Temperatura minimalna od –1°C do 0°C, tylko na Pogórzu Karpackim do –7°C. Wiatr na ogół umiarkowany, nad morzem w porywach do 55 km/h, zachodni i południowo-zachodni - podaje IMGW w prognozie tygodniowej.

Pogoda na weekend: Śnieg nie odpuszcza, do tego szklanka na drogach

Synoptycy z IMGW podali również średnioterminową prognozę pogody na weekend. W piątek ponownie odnotujemy przeważające opady śniegu, miejscami deszczu ze śniegiem, na ogół słabe. Miejscami drogi będą śliskie. Temperatura maksymalna od 0 stopni Celsjusza do 3°C, jedynie na obszarach górskich Karpat od –2°C do 0°C. W nocy temperatura od –2°C do 0°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

W sobotę na zachodzie kraju większe przejaśnienia i rozpogodzenia, ale za to w centrum i na wschodzie zachmurzenie duże. Miejscami słabe, przelotne opady śniegu, głównie w północnej połowie kraju. W strefie brzegowej możliwe opady deszczu. Temperatura maksymalna w dzień od 1°C do 4°C, a minimalna w nocy od –2°C do 1°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.

- W niedzielę ponownie pochmurno z przejaśnieniami, ale na przeważającym obszarze kraju bez opadów. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem, przejściowo marznącego i powodującego gołoledź, możliwe głównie na Śląsku i w Małopolsce. Temperatura maksymalna od 0 stopni do 3°C, a temperatura minimalna w nocy od –2°C do 0°C. Wiatr na ogół słaby, z kierunków zmieniających się - alarmują synoptycy.

Do kierowców i pieszych tradycyjnie już apelujemy o ostrożność na drogach. Warunki mogą być wyjątkowo zdradliwe. W przypadku wichur z prędkością 80 km/h i wyższą trzeba się liczyć z utrudnieniami. O takowych przeczytacie w naszych lokalnych oddziałach.

