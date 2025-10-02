Kandydatka na dziewicę konsekrowaną pokazała swoją codzienność. To całkiem inne życie

Co robią dziewice konsekrowane?

Dziewice konsekrowane to kobiety świeckie, które zdecydowały się poświęcić życie Bogu i kościołowi, wybierając czystość i duchowe oddanie. Co ważne, nie są one zakonnicami, nie składają ślubów zakonnych i nie mieszkają we wspólnotach. Funkcjonują w codziennym świecie jak inni - pracują zawodowo, uczą się, spotykają z rodziną i przyjaciółmi, a jednocześnie podejmują określone zobowiązania duchowe.

Kto może zostać dziewicą konsekrowaną?

Dziewica konsekrowana to kobieta, która publicznie, wobec biskupa diecezjalnego, ślubuje życie w czystości i oddanie Chrystusowi. Warunki, które należy spełnić, by zostać dziewicą konsekrowaną, przedstawiamy poniżej:

Stan wolny – dziewicą konsekrowaną może zostać tylko kobieta niezamężna, która nie była wcześniej w związku małżeńskim i nie żyje w konkubinacie.

– dziewicą konsekrowaną może zostać tylko kobieta niezamężna, która nie była wcześniej w związku małżeńskim i nie żyje w konkubinacie. Brak życia seksualnego – musi prowadzić życie w dziewictwie lub czystości.

– musi prowadzić życie w dziewictwie lub czystości. Pełnoletniość i dojrzałość – kandydatka powinna być dorosła i zdolna do samodzielnego podejmowania decyzji.

– kandydatka powinna być dorosła i zdolna do samodzielnego podejmowania decyzji. Głęboka wiara i praktyka religijna – ważna jest regularna modlitwa, uczestnictwo w sakramentach i życie zgodne z nauką kościoła.

– ważna jest regularna modlitwa, uczestnictwo w sakramentach i życie zgodne z nauką kościoła. Zdolność do życia samodzielnego – dziewice konsekrowane nie mieszkają w klasztorach, dlatego muszą umieć utrzymać się same: pracują, uczą się, prowadzą normalne życie w świecie.

Jak wygląda dzień dziewicy konsekrowanej?

W ostatnim czasie jedna z kandydatek do stanu dziewic konsekrowanych opublikowała w sieci nagranie, w którym przedstawiła swój typowy dzień. Ewa Łuczak, bowiem o niej mowa, zamieściła na Instagramie filmik, w którym pokazała wrześniowy dzień ze swojego życia.

Po przebudzeniu startuję z brewiarzem, jest to jutrznia. Później dziś zaczynam szkołę, więc jest czas na ogarnianie rzeczy na Misterium Fidei. Leci też jedzenie do pracy [...]. Mega lubię uczyć, mega lubię szkołę i nawet trochę cieszyłam się na powrót do niej. [...] Szybki obiad i już ruszam do przyjaciółki. We wrześniu jeszcze nie wszystkie moje wspólnoty działają, więc jest czas na spotkania. Razem jesteśmy na mszy i na spacerze. Jeszcze jedna rozmowa z przyjaciółką mnie dziś czeka, a dzień kończę z Chrystusem i was też na chwilę z Nim zostawiam - wyjaśniała w filmie na Instagramie.

Pod filmem nie zabrakło emocjonalnych reakcji. Część internautów krytycznie odniosła się do samej idei życia w czystości:

Dla mnie to jakaś forma zaburzeń

Trochę dziwne, ale ludzie mają rozne fikołki

Nie brakowało jednak także wsparcia:

Trzymam kciuki za spełnienie marzeń

Trafiłam tu przypadkiem, ale bardzo szanuję!

Ile osób konsekrowanych jest w Polsce?

Choć wciąż mało znana, forma życia konsekrowanego dla osób świeckich staje się w Polsce coraz bardziej obecna. Według danych ze stycznia 2025 roku w Polsce jest 443 kobiet, które zdecydowały się na życie jako dziewice konsekrowane.