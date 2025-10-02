Co to jest bierzmowanie i co daje?

Bierzmowanie to trzeci, obok chrztu i Eucharystii sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego. W tradycji kościoła katolickiego oznacza on umocnienie w wierze i otrzymanie pełni darów Ducha Świętego. Udzielany jest zazwyczaj młodzieży w wieku od 14. do 18. roku życia. Obrzęd bierzmowania polega na namaszczeniu czoła krzyżem świętym.

Katechizm Kościoła Katolickiego podkreśla, że celem bierzmowania jest pogłębienie więzi z Chrystusem i kościołem, umocnienie w wierze oraz uzdolnienie do dawania świadectwa chrześcijańskiego życia. Jednak spoglądając na obecne wymagania w niektórych parafiach, trudno oprzeć się wrażeniu, że przygotowania coraz częściej przypominają rygorystyczny egzamin.

Pokazali listę wymagań do bierzmowania. W sieci zawrzało!

W internecie pojawiła się lista wymagań jednej z parafii, która wywołała prawdziwą burzę. Na facebookowej grupie "Spotted: Wyszków i okolice" pojawił się bowiem anonimowy wpis ze szczegółowym wykazem tego, co musi spełnić kandydat do bierzmowania. Lista obejmowała m.in. uczestnictwo we wszystkich spotkaniach przygotowujących do sakramentu czy udział w różańcu. To jednak dopiero początek zasad. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie wszystkie wymagania, które należy spełnić jeśli chce się przystąpić do bierzmowania - uwaga - są dość kontrowersyjne.

Lista wymagań do bierzmowania

Wymagania do bierzmowania wszczęły burzę w sieci

Pod postem w mediach społecznościowych szybko rozgorzała dyskusja. Wiele osób krytykowało tak rygorystyczne wymagania w następujący sposób:

To przykład jak zniechęcić do kościoła

A później dziwne że ludzie się odwracają od kościoła.Jak młody człowiek jest zmuszany do takiego czegoś to później wcale nie pójdzie

I wcale się nie dziwię, że po bierzmowaniu młodzież nie chodzi do kościoła. Jeszcze trochę to kościoły będą świeciły pustkami jak na zachodzie.

Oczywiście nie brakowało również głosów w obronie proboszcza i jego zasad, które wprowadził:

Przecież nikt nikomu nie karze przystępować do sakramentu bierzmowania... jest to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, powyższe wymagania kiedyś były standardem

Nic tu dziwnego naprawdę nie widzę, chyba że ktoś nie rozumie co to jest sakrament Bierzmowania

Bierzmowanie w Polsce. Praktyka zależy od parafii

Wymagania wobec kandydatów różnią się w zależności od miejsca, więc oczywiście nie wszędzie muszę być one tak surowe. Warto jednak pamiętać, że Konferencja Episkopatu Polski kilka lat temu opublikowała dokument określający podstawowe zasady przygotowania do bierzmowania. To właśnie z niego wynika, iż kandydat musi mieć za sobą sakrament chrztu i Eucharystii, być w odpowiednim wieku oraz regularnie uczestniczyć w katechezie i spotkaniach parafialnych. Wytyczne zakładają minimum 30 spotkań formacyjnych, z czego 5 powinno mieć charakter celebracji liturgicznych.